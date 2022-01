La conductora de ‘América Espectáculos’, Valeria Piazza sorprendió al público y las conductoras de ‘Más espectáculos’ al revelar que el formato del reality de competencia ‘Esto es Guerra’ cambiará totalmente y que probablemente muchos guerreros no volverán.

Todo ocurrió cuando presentó una nota de Hugo García, quien prácticamente se despidió del reality conducido por Johanna San Miguel.

“No sé si lo puedo contar, pero me he enterado que ‘Esto es guerra’ cambiará por completo, parece que será todo un nuevo formato... será muy diferente a los que estamos acostumbrado a ver en ‘Esto es guerra’. Por este nuevo formato Hugo García se despide del reality... Es más no sabemos si habrá tanta competencia. Será un formato totalmente diferente“, dijo la exMiss Perú ante la sorpresa de sus compañeras de conducción.

Según sus declaraciones estaría casi confirmado que Hugo García no volverá al reality, pero no descartó que en el futuro regrese el formato al que los fans están acostumbrados y también Hugo García.

“Será un cambio total regresarán personajes muy queridos de la televisión... te vas a sorprender, el primer día que salga ‘Esto es guerra’ tienes que estar allí pegada. Yo no miento ni vendo humo, se van a sorprender con este nuevo formato. Muchos no van a estar y creo que será un éxito rotundo”, agregó el conductor de TV.

Pero eso no es todo. El último jueves, Brunella Horna contó que el actor Erick Elera sería el nuevo jale del reality de competencia, quien conduciría el nuevo formato junto a Johanna San Miguel.

“Ahí me han dicho, he estado averiguando. Yo bien chismosa como siempre, no sé si será verdad, pero comentan por ahí, rumorean que podría ser Erick Elera”, dijo la joven empresaria.

