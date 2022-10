Valeria Piazza, conductora de “América Espectáculos”, se refirió a la reciente polémica en la que está envuelto el futbolista Rodrigo Cuba luego que se difundieran imágenes comprometedoras de él bailando con una misteriosa mujer en Piura.

Al respecto, la también modelo se mostró incómoda frente a los comentarios en redes sociales donde le restan importancia a las imágenes que difundió el programa “Amor y Fuego”. Según explicó, para ella si hubo infidelidad.

“Si son ellos, no solamente el ‘Gato’ Cuba, hay varios del Sport Boys. Vamos a ver que dice Ale Venturo. A mi me pareció raro, yo estaba viendo las redes sociales de Ale que ayer salió con Valery Revello que salió como si nada hubiera pasado, se ve tranquila, contenta. No sé si aún sigue con el ‘Gato’ Cuba ni como va esta relación”, dijo Piazza.

“Yo he estado leyendo en redes sociales comentarios como: ‘ha sido un baile’, ‘no ha pasado nada’, ‘no es infidelidad’. Yo pienso diferente, yo creo que aquí si hay una falta de lealtad de todas maneras, yo si lo llamaría, personalmente, infidelidad. A mi no me gustaría que mi novio esté tan cariñoso con otra chica. Algunos dicen que sí, otros que no”, agregó.

Cabe señalar que las imágenes de Rodrigo Cuba bailando y besando en el cuello a otra mujer se habrían grabado cuando el futbolista llegó a Piura para jugar con su club Sport Boys frente al Atlético Grau. Dicho partido terminó con un 3-0 a favor del equipo local, pese a la derrota, el ‘Gato’ Cuba habría salido a celebrar con sus amigos.

