Valeria Piazza alarmó a sus seguidores en Instagram al revelar que chocó su automóvil. A través de sus Stories de Instagram la modelo dio a conocer que, felizmente, no fue nada grave y salió ilesa.

El hecho ocurrió el último sábado, en horas de la mañana. La exreina de belleza no detalló dónde ocurrió el hecho, pero sí que la persona junto a la que protagonizó el accidente se portó muy amable con ella.

“Choqué mi minimo. Felizmente fue suave, el señor buenísima gente hasta nos tomamos un selfie y Rimac me mandó un WhatsApp diciendo: Todo va estar bien”, escribió junto a una foto del momento.

En otra de sus historias, la también conductora de televisión mostró la reacción de uno de los usuarios de esta red social, quien le bromeó con lo ocurrido y le dejó un gracioso mensajes por inbox.

“Valeria... Si tú me chocaras, yo me río y te agradecería por el choque, y no lo arreglaría para quedarme con ese recuerdo, reina de reinas”, le dijo, ante lo que Pizza colocó: “Jajajaja me hacen el día”.

