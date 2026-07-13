Melodrama puro y contundente, así es “Señora del destino”. telenovela brasileña de las canteras de la Globo, que en su versión local produce Del Barrio con altos índices de audiencia. En los últimos episodios, la historia ha tomado un giro crucial al enterarse Mercedes (Jimena Lindo) que Isabel (Valeria Ríos) es su hija perdida. Mientras esto sucede, Belén (Magdyel Ugaz) se resiste a separarse de su hija postiza generando un rosario de conflictos. “Las escenas tan cruciales de la historia las asumí con muchos nervios”, nos dice Valeria Ríos, la joven revelación de la telenovela.

“Estaba muy preocupada y ‘cabezona’ conversando antes de las grabaciones con mis compañeras Magdyel y Jimena, pero me sentí muy acompañada por ellas. Sentí que no estaba viviendo el proceso sola, sino que lo hicimos en conjunto, lo cual me ayudó muchísimo realmente; es básico tener esa conexión”, nos dice la actriz.

¿Cómo tomaste la noticia de haber sido elegida para asumir un personaje tan crucial en la historia?

Cuando me enteré de qué iba mi personaje y de lo potente que era la historia, me entró miedo y pánico al pensar si realmente quería aceptar ese compromiso. Soy una persona que, por inseguridad, tiende muchas veces a tirarse para atrás cuando le ofrecen un trabajo, preguntándome si seré lo que buscaban.

Además, te tocaba interpretar a la “hija perdida” de la protagonista y tenías que estar a la altura de actrices con mucho recorrido.

Al enterarme de quiénes eran mis compañeras me entró todavía más miedo por el maravilloso recorrido de ambas. Pero por suerte, tanto Magdyel como Jimena son personas lindas que me recibieron con los brazos abiertos, me he sentido muy abrazada y acompañada.

¿Viste la versión original de la telenovela para preparar el personaje o preferiste evitarlo?

Preferí no ver nada, tengo una tendencia a imitar que descubrí desde que estudiaba en la universidad, y tenía miedo de empezar a copiar al personaje de la telenovela brasilera. Quería crear el personaje desde lo que el texto me daba, quizás vea la versión original cuando termine la novela, porque me da miedo cambiar mi proceso sin una razón que lo exija.

Eres muy detallista con tu trabajo. ¿Cómo defines tu enfoque hacia la actuación?

Soy una apasionada de mi profesión, creo que un personaje es un compromiso y hay que tomarlo con respeto, aunque sea un solo texto, porque ese personaje tiene una vida. Me gusta hacer bien mi trabajo y así estar satisfecha con los resultados para no decepcionarme a mí misma ni al público; me enfoco mucho en escuchar lo que el personaje tiene que decir.

"Jimena Lindo y Magdyel Ugaz son personas lindas que me recibieron con los brazos abiertos, me siento muy abrazada y acompañada por ellas", dice Valeria Ríos.

¿Cómo asumes estas oportunidades de trabajo en telenovelas y en teatro siendo tan joven?

Ante todo, siempre lo voy a agradecer. Me considero una persona muy afortunada, tanto en mi vida en general como en mi profesión. Creo que siempre se puede dar más y hacer las cosas mejor, por eso trato de ir con todo cuando tengo una oportunidad. Me ha tocado contar historias que me parecen importantes y que hay que tratar con delicadeza; desde ahí viene mi esfuerzo.

¿Desde chica querías ser actriz o lo fuiste descubriendo poco a poco?

De niña me interesaba mucho la botánica y la biología, por eso, al llegar a quinto de secundaria decidí estudiar Biología Marina, pero un profesor de teatro me sugirió que debía estudiar actuación. Nunca me lo había planteado como una carrera, solo era algo que hacía porque me gustaba. Se lo comenté a mis papás y tuve la suerte de que me apoyaron inmediatamente, con la única condición de que terminara esa carrera.

Finalmente encontraste tu camino y trabajas desarrollando la carrera que elegiste…

Realmente sí, sobre todo considerando que es muy difícil ser artista en este país. Por eso digo que es un privilegio tener la oportunidad de contar historias que me parecen importantes.

Hablando de historias, Señora del Destino, no ha terminado con el reencuentro de Mechita con Isabel.

Sí, eso es lo más chévere, las historias no terminan con la revelación del gran secreto. La vida sigue y lo interesante es que esta historia te muestra el enfrentamiento de la verdad, el descubrimiento y lo que pasa después. Eso me fascina.