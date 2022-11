Poco después de ser captada intentando besar a la fuerza a su ex saliente Diego Rodríguez en una fiesta de Halloween, Valery Revello reapareció en las redes sociales para mandarle una clara indirecta al exchico reality.

La modelo decidió grabar un video para TikTok donde aparece bailando el popular tema “A tu perro lo vuelto mi gato”, pero lo que más llama la atención es el texto donde se refiere al bochornoso momento.

“Cuando me rechaza 7 besos pero en privado….”, escribió la ex del futbolista Sergio Peña sobre el video, dejando entrever así que Diego Rodríguez sí le corresponde cuando están a solas.

El video generó la rápida reacción de los internautas y hasta el momento ya supera los 32 mil ‘me gusta’ en la mencionada plataforma.

“Yo cuando quiero disimular que me rechazaron”; “Peor aún porque entonces te quiere tener escondida. Búscate alguien que sí te valores, eres hermosa”, “Yo burlándome de lo que me pasó porque no me queda de otra”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué hizo Diego Rodríguez?

Valery Revello se dejó ver en la terraza de un local en coqueteos con Diego Rodríguez, sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando ella intenta besar hasta siete veces al exchico reality sin éxito.

Las imágenes de “Amor y Fuego” muestran cómo la madre de la hija de Sergio Peña se acerca al ex ‘guerrero’ para aparentemente darle un beso, pero él solo atina a alejarse y girar la cabeza, evitando así el gesto cariñoso.

La fiesta de la ‘Noche de Brujas’ habría terminado mal tras esta incómoda situación, ya que ella fue captada abandonando el lugar solo con su amigo Mario Irivarren, mientras que Diego Rodríguez se retiró por su lado.

