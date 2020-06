La actriz Vanessa Guzmán fue criticada a causa de su personalidad introvertida, la cual fue cuestionada por sus colegas en más de una ocasión. No obstante, hasta el momento se desconocía que padece de ataques de ansiedad.

Fue la misma actriz de “Soltero con hijas” quien contó sobre su estado de salud mental en una entrevista para Televisa Espectáculos que se transmitió en el programa mexicano "Cuéntamelo Ya!”. La recordada Abril de “Amor mío” habló de su enfermedad y su alejamiento de las cámaras por casi diez años.

“Yo sentía como una persecución y una paranoia, entonces, creo que cambié y la gente lo tomó como ‘ya se le subió’. Pasaron muchas cosas... No me estoy justificando, lo estoy diciendo porque ahora que lo sé (su diagnóstico) es mucho más fácil poderlo controlar”, comentó.

Del mismo modo, contó que recibe tratamiento psiquiátrico para evitar dichos ataques. “No estoy todos los días medicada. Es normal que de repente vuelva a pasar", sostuvo.

La actriz detalló que estos se repiten en situaciones en las que se siente vulnerada. "Hay destellos cuando estoy en lugares con muchísima gente. Hay lugares en donde siento que no puedo tener un poco más de control sobre las circunstancias. Es ahí en donde se empieza a desatar”, añadió.

Si bien no reveló cuál fue el motivo por el que se alejó casi una década de la televisión, señaló que en varios momentos tocó fondo. “El qué me pasó no lo puedo compartir por un código personal que asumí. No lo voy a hacer. Creo que lo más importante es cómo te levantas”, afirmó.

Finalmente, aclaró que su alejamiento no fue por adicciones, tal como algunos medios mexicanos especularon. “Nunca me vi tan vulnerable en mi vida, pero había que salir adelante y levantarse como referente para otras personas también”, concluyó.

