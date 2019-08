Vanessa Terkes le responde a George Forsyth: "No estoy enterada de los chismes" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que George Forsyth reveló que la denuncia que le interpuso Vanessa Terkes por violencia familiar fue "infundada", la popular 'Chata' evitó pronunciarse sobre la decisión judicial y las recientes declaraciones de su aún esposo.

"La verdad es que no estoy enterada de los chismes. Esos temas yo no los estoy viendo, los está viendo mi abogada. Yo estoy contenta, haciendo mis cosas, estudiando, trabajando... Hoy día soy más fuerte que ayer, hoy me valoro mucho más que ayer, hoy tengo ganas de comerme al mundo mucho más que ayer", sostuvo la actriz peruana.

Asimismo, Vanessa Terkes aseguró que no le cierra las puertas al amor, pese a todo el escándalo que ha vivido por su relación con el alcalde de La Victoria.

"Yo no voy a opinar absolutamente nada. Sí, claro que sí, he buscado ayuda, no voy a decir de qué tipo para que no se cree un chisme de todo eso, pero la ayuda más fuerte que he recibido ha sido la de Dios. (...) No, las puertas al amor están abiertas", sentenció la también conductora de televisión.