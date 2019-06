Vanessa Terkes sobre George Forsyth: "Sentía que no valía ni miércoles" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La actriz Vanessa Terkes rompió su silencio para contar lo que vivió durante su relación con el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

"Me sentía que no valía ni miércoles, que toda mi chamba era por ayudarlo a él y a la gente con la que me había comprometido. Sentía que lo que estaba haciendo estaba mal, porque no quería pelear con él. Quería salvar mi matrimonio porque se lo prometí a Dios", expresó en entrevista con ATV Matinal.

MIRA TAMBIÉN: Vanessa Terkes asegura que Forsyth le dijo: "No vales nada, eres una porquería de persona" (VIDEO)

Terkes también contó que el exportero le lanzaba flatulencias en el rostro y que lo tiene grabado en video. También contó que su expareja nunca fue cariñoso.

"Me tiró un eructo en la cara. Le digo: 'mira lo que tengo para ti, para que vayas conmigo' y agarra, ve las entradas y me tira (sonido de eructo). Todo eso me pone triste porque no era la primera vez que me tiraba un eructo. Lo tengo grabado. Él cariñoso nunca", contó.

Vanessa Terkes indicó que George Forsyh le insultaba y que ya no era la misma personas que había conocido y que se mostraba en la campaña política.

"Él prefiere irse a tomar con sus amigos siempre que estar un ratito conmigo. Ya no es el mismo. Ya no era la misma persona", sostuvo.