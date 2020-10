Vanessa Terkes, quien anunció su intención de ser congresista con el partido político Alianza Para el Progreso (APP), dijo que no le interesa atacar al precandidato presidencial George Forsyth, quien representa a Restauración Nacional, y que será lo “menos” que hará si llega a alcanzar una curul en el Parlamento.

“Cada quien es dueño de su vida y de poder hacer con ella lo que quiera y la verdad es que he escuchado por ahí que parece ser que han entendido que yo he entrado aquí para atacarlo y eso es lo que menos voy a hacer, no me interesa ”, dijo la actriz en diálogo con ‘En Boca de Todos’.

Según Terkes, trabajará para las personas que más necesitan y afirmó que detrás de ella existe todo un equipo. “Todas las mismas personas que están en sus casas que nos ayuden a nosotros a hacerlo mejor, ellos son los que nos transmiten a nosotros. Creo que si todos nos unimos, lo vamos a hacer”, sostuvo.

¿Cuándo le llegó la propuesta?

La actriz también reveló que hace aproximadamente un año le propusieron postular al Legislativo y que lo primero que hizo fue buscar en el diccionario el significado de la palabra política.

“La política básicamente, a diferencia de todo lo que nosotros pensamos, es ayudar a que la gente de nuestro país tenga una vida mejor . Después de eso me he estado preparando mucho y ya les voy a estar contando”, indicó.

Vanessa Terkes aseveró que la propuesta que tiene a la ciudadanía les gustará y que más adelante contará sobre qué trata. Resaltó que se dedica al tema social durante toda su vida.

