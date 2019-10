Janet Barboza y Vania Bludau protagonizan tensa discusión en pleno programa (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Janet Barboza y Vania Bludau protagonizaron un tenso enfrentamiento en el programa 'Válgame', luego de que la popular 'Rulitos' criticara a la modelo por las confesiones íntimas que hizo en 'El valor de la verdad'.

“¿No sientes que es penoso como mujer, estando a punto de casarte, que estés haciendo las comparaciones que hiciste? Porque para los hombres es un tema bastante delicado. ¿No sentiste que te excediste y le faltaste el respeto también a tu novio?”, le preguntó la conductora de televisión.

“No, porque si todo ya está conversado, yo creo que no hay ningún problema. Y estamos súper bien, así que tranquilo”, respondió Vania Bludau.

Sin embargo, la situación se salió de control cuando Mónica Cabrejos mencionó un tuit que había publicado Vania Bludau en el que criticó a Janet Barboza por sus cirugías.

“Lamentablemente, la señora Janet dijo que para sentarse en un programa así había que tener problemas de inseguridad y yo creo que es al contrario porque a mí me va y me viene lo que digan los demás. Me da pena que la señora me haga un hashtag para que se hable de mí”, explicó la exchica reality sobre su mensaje en Twitter.

“Yo en ningún momento he dicho alusión al programa, lo que yo he dicho es que hay que tener bastante amargura, que deben haber dejado mucha huella Christian Domínguez y los demás personajes para expresarse como tú te expresabas. Ese era mi punto", alegó Janet Barboza.

Y aunque Vania Bludau señaló que solo son "opiniones" en el mundo de la televisión, Janet Barboza la llamó "barata" por intentar descalificarla con un tema como las cirugías.