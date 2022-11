Vania Bludau se sumó a la lista de famosas que han optado por congelar sus óvulos con el fin de convertirse en madre en el futuro. Mediante sus redes sociales, la modelo reveló que volverá a Lima para iniciar el proceso de congelamiento.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, Vania Bludau compartió algunos videos y una imagen en la que revela que, por el momento, no está en sus planes convertirse en madre; sin embargo, no descarta serlo en un futuro.

“Muchas mujeres viven planeando sus vidas por andar mirando el reloj biológico. Confieso fui una de ellas, así mismo supe pensar dos veces antes de querer embarazarme solamente por la famosa frase: ‘Se te va a pasar el tren’”, empezó diciendo Vania.

“Tengo 32 años y no siento que ningún tren se me esté pasando, vivo mi vida plenamente y a mi tiempo. Quiero ser mamá algún día, aunque por ahora me hace feliz la idea de ser tía”, agregó la modelo.

La modelo Vania Bludau contó en sus redes sociales que congelará sus óvulos. (Foto: Instagram)

Asimismo, Vania Bludau pidió respeto a su decisión y aclaró que ella desea convertirse en madre “en equipo”. Por otro lado, agregó que en las próximas horas compartirá más detalles de su evaluación y el proceso médico al que se someterá.

“Todos tenemos diferentes prioridades en nuestras vidas y lo importante es respetar las nuestras y la de los demás. ¡Planifica! Creo que todas las que queremos ser mamis queremos hacerlo en equipo (por lo menos yo si)”, acotó Vania en su carta.

Como se recuerda, diversas personalidades del medio artístico han optado por congelar sus óvulos. Brenda Carvalho, Paloma Fiuza, Rosángela Espinoza y Alejandra Baigorria son algunas de ellas.

