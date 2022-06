Para Vania Masías, bailarina, coreógrafa, emprendedora social y directora de la Compañía D1, la búsqueda de la identidad fue el eje que consideró para su nuevo espectáculo denominado “Imagina Perú” que se presentó con éxito en Londres y que se podrá ver en Lima los días 20 y 21 de agosto en el Gran Teatro Nacional. Cuatro historias de superación representados por el aire, agua, fuego y tierra nos propone la obra que integra el teatro, la danza y la música como elementos principales con la participación de Lucho Quequezana, Renata Flores y Ruby Palomino.

“Si no sabes quién eres y no reafirmas tu identidad es bien difícil que puedas tener relaciones sanas, eso es lo que hemos trabajado en D1 porque yo me di cuenta que el mayor poder se genera cuando cada uno de los chicos y chicas entienden el valor que tienen dentro. No debían de mirar afuera para encontrar el valor que está en ellos mismos y cuando conectan con quienes son y sus orígenes. Desde esa potencia y ese superpoder sucedió la magia y las historias que tenemos y lo que se ha logrado”, dice Masías.

¿Cuándo nace Imagina Perú?

En la compañía cada año desarrollamos un montaje, y por lo general, lo presentamos fuera. El espectáculo nace en 2019, antes de la pandemia, y es un trabajo de un año de proceso de cuatro historias, hay una de violencia contra la mujer, otra relacionada con la delincuencia juvenil y otra de esta falta de arraigo, de identidad. Pero hay que anotar que no están contadas desde el punto de vista de: ‘ay pobrecito’, para nada, pues son jóvenes exitosos que a pesar de todas las dificultades han salido adelante.

Jóvenes que no solo son líderes de sus vidas...

También son líderes de otras miles de vidas, en realidad son los valores que debemos tener, ‘Imagina Perú’ busca volver a sentirnos orgullosos y esperanzados como país, todos necesitamos eso. Realmente en el 2019 yo no esperaba llevar la obra a Londres y que seamos invitados a uno de los teatros más importantes en el mundo de la danza a nivel mundial como el Sadler’s Wells, en Inglaterra. Habernos codeado con las mejores compañías de Europa, no te imaginas el nivel, y hacerlo con un estilo peruano creado por nosotros que es esta fusión del street dance con los bailes nuestros.

El público en Londres cuando veía la obra descubría una propuesta que incluía ritmos y danzas que jamás habían apreciado...

La verdad que hubo una acogida enorme porque nosotros llevamos un estilo enorme que queremos que se posicione y lo hemos llamado el Peruvian Style, que es la danza urbana, que ahora es la danza callejera, que fusiona el jazz, el hip hop, el breaking con estilos como el huaylarsh, la marinera, danza de tijeras y zapateo afroperuano y festejo. De hecho una propuesta fundamental de paso que hemos dictado en Londres y esperemos de que esto se posicione mucho.

¿Qué sientes de haber cambiado la vida a muchos jóvenes a través de la danza?

Lo que yo siento es que no paro de recibir, cuando yo empecé nunca pedí ayuda porque no quería que después me dijeran que alguien me dio y los chicos saben que empezamos de cero. De los 40, quedamos 20 de la primera promoción y arrancamos así, con mis ahorros que tenía poquitito. No hay excusas, cuando tu das de verdad, porque de verdad crees en eso no vas a para recibir, yo me siento una persona bendecida.

Los buenos profesionales también deben ser buenos ciudadanos.

Y nosotros no sólo buscamos formar bailarines en la escuela y en Ángeles, también formamos ciudadanos buscando que se formen íntegralmente para que puedan luego tener todas las herramientas para transformar su vida. El 65% de nuestros graduados en Ángeles son empresarios, emprendedores, siempre caen parados porque tienen el chip de salir adelante, no se victimizan, no están echándole la culpa al Estado pidiendo que les resuelvan la vida, sino buscan la forma de salir adelante.

VANIA MASÍAS

La directora de la Compañía D1 destaca entre los 49 peruanos más innovadores de la historia y fue galardonada con la medalla de honor por la ciudad de Lima en 2014. Es embajadora de la Marca Perú.