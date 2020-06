El actor Pold Gastello contó hace poco al programa de TV América Hoy, que no sabe con precisión cómo se contagió de coronavirus, pero cree que el estrés por el que pasaba termino agravando las cosas en su salud.

“Yo había llevado a mi hermano a emergencia (por el Covid-19) Mi hermano ya estaba mal (...) Yo iba con mascarilla a la casa de mi papá, también ayudaba a mi hermana con las compras. Yo estaba con las fiebres altas que iban y bajaban, perdí el sentido del olor. Mi problema fue que me estresé mucho y mis defensas bajaron mucho”, contó a Ethel Pozo.

Luego, reveló que su inquilino venezolano fue quien lo encontró en el suelo y le salvó la vida. “un día antes yo llamo a mi inquilino, venezolano, y le digo ‘ven mañana a las 8 de la mañana’. Si yo no le llego a decir eso a él, nunca nadie llega a las 8 de la mañana y él es el que me encuentra. Si no sucede esa casualidad, probablemente cuando nos encontraban, mi hermano y yo ya estábamos graves.”

Pold Gastello reaparece tras vencer el coronavirus

INQUILINO VENEZOLANO

Yehender Campos, es el ciudadano venezolano que socorrió al actor cuando lo vio tendido en el suelo, con un color morado y con evidentes signos de falta de aire.

“Dios me utilizó como una herramienta para poder llegar a Pold cuando necesitaba ayuda. Pold sentía que tenía los síntomas y digamos que se metió a la boca del lobo cuando llevó a su hermano al hospital. Por eso, Pold se aisló en otra casa”, comentó

Luego continuó con: “yo me encargaba de llevarle los medicamentos a su hermano al hospital. Y ese día que se puso mal, yo lo llamé y no me contestaba y, con las justas, su hermano mayor me pudo abrir la puerta, porque también estaba mal. Allí vi que Pold no podía respirar y estaba bien mal”.

Cabe mencionar que Yehender comentó que ningún taxi quería llevarlos a él y a Pold al hospital.