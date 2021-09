Verónica Privat, integrante de Alma Bella contó que el lunes 17 de setiembre un cliente la contacta por celular para hacerle pedido de bebidas de su minimarket, sin pensar que estaba a punto de ser perjudicada.

“Me hace una cotización por dos tragos (Johnnie Walker Black y Chivas 12 años). Entonces como el monto era elevado porque pedía 120 botellas de cada marca, yo hago el trato directo con el señor Julio (presunto estafador). Él me aprueba la cotización y me pide el número de cuenta y pasada media hora me hace el abono y me manda un voucher por el valor de 20,880 soles”, indicó.

Añadió que inmediatamente corroboró en su aplicativo de la entidad bancaria para saber si es que estaba el dinero.

“Efectivamente la plata estaba, pero como contable y no en disponible, o sea me aparecía que estaba ingresado 20 mil y se salía girado por cheque”, mencionó.

Sin embargo, para confirmar esa transacción, Verónica llamó al banco BCP, quien le dio una respuesta que en el plazo de 48 horas ese monto debería estar en su cuenta.

“Les pregunto y me dicen que sí ha ingresado un cheque, pero como es de otro banco no podemos visualizarlo hasta pasado mañana (es decir hasta el lunes 20 de setiembre)”, dijo.

Hasta ese momento y con la seguridad que le había dado la entidad bancaria, la integrante de Alma Bella procede en entregar el pedido de la persona, que fue 240 botellas de whisky.

Pero no todo quedó ahí, este señor de nombre Julio llamó al día siguiente para realizar otra cotización de whiskys de etiquetas dorada y doble black, 120 de cada uno.

“Es así donde me entra suspicacia y comienzo a averiguar sobre la empresa que hace ese pedido y está habida y figura en Internet, pero le digo que como el primer cheque no aparece, entonces, esta compra que sea en transferencia”, refirió.

Desde ese sábado 18 de setiembre, el presunto estafador no apareció más y la bailarina quedó agraviada económicamente.

“El lunes, el depósito ya aparecía en rojo como retirado. El día siguiente el banco me dice que el cheque había sido rechazado y no sabían por qué, es así que me voy a la agencia donde se hizo la transacción (en Camacho, La Molina) y me comentan que el cheque es adulterado, pero que eso se hizo en Lampa (Cercado de Lima)”, precisó.

Indicó que se fue a la agencia de Lampa y le aconsejaron poner un reclamo, para solicitar los datos del cheque. “Luego me llegó un correo diciendo que el cheque fue rechazado por fondos y era del BBVA y si quisiera podía recogerlo”, manifestó.

Preocupada por toda la situación que estaba pasando, Verónica Privat va a la empresa que figura en el contrato de los whiskys y se da con la sorpresa que el dueño no era quien compraba, sino un supuesto suplantador.

“Me atiende el hijo del dueño y me dice que esta es la tercera vez que pasa en dos meses y que ya han ido dos personas a decirle lo mismo y cuando han presentado la denuncia no han querido aceptarlo, pese a que le dijo que están usurpando su identidad para realizar esta compra”, subrayó.

En ese sentido, la integrante de Alma Bella pide que la policía pueda realizar las investigaciones correspondiente y ubicar al estafador. Además, que el banco pueda colaborar de manera más eficiente.