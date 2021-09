Durante la emisión de Reinas del Show, Gisela Valcárcel aprovechó uno minutos de su programa, para ofrecer disculpas por un desatinado comentario que lanzó en vivo la semana pasada. Cabe mencionar que ella lamentó no haber podido corregir esas palabras en ese mismo instante.

“Yo quiero pedir disculpas públicas porque la semana pasada dije algo absolutamente terrible, dije: muchas mujeres, muchas hormonas”, comenzó a decir Gisela.

Luego continuó con: “y no es la forma, muchas mujeres, mucha fuerza, mucho valor [...] No me gustó ese comentario que hice, pero luego ya no pude corregirlo”.

Lady Guillén a Gisela Valcárcel: “Quiero ser como tú, eres mi referente”

Tras ser eliminada de ‘Reinas del Show’ en la última gala, Lady Guillén tuvo emotivas palabras para Gisela Valcárcel, a quien llamó “su referente”.

“Cada vez que te escuchaba yo decía ‘quiero ser como tú’, porque eres mi referente para seguir creciendo como conductora y como empresaria”, sostuvo la conductora.