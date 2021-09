Hace unas horas, María Fe Saldaña, expareja del cantante Josimar, compartió en su cuenta de Facebook un post donde confirma su embarazo. Además, la joven afirma que está separada del cantante Josimar.

“La cosas no han sido fáciles... Yo siempre soñé con mi hermosa bebé para que me acompañe y seamos las mejores amigas para siempre. Hoy Dios me dio la bendición de ser mamá, estoy agradecida, emocionada, tengo muchísimos sentimientos encontrados “, comenzó diciendo la ahora exprometida del cantante.

Además, reveló que ya no tiene una relación con Josimar. “De hoy en adelante solo seremos tú y yo, prometo darte lo mejor de mi y nunca en mi vida dejarte sola porque eres el tesoro más preciado que Dios pudo darme (...) Solo nosotros sabemos lo valiente y fuertes que somos. Te amo con todas mis fuerzas, prometo que desde hoy seremos muy felices”.

“No entiendes la vida hasta que crece dentro de ti”

Hace unos días, la joven dejó un mensaje en la que ya estaba confirmando embarazo. Cabe mencionar que Magaly Medina, en su último programa, comentó que le hicieron llegar fotos de la joven evidenciando su avanzado estado de gestación

La cuenta de Instarandula compartió la historia de la joven, en la que ella asegura lo siguiente: “No entiendes la vida hasta que crece dentro de ti”.

Josimar celebra cumpleaños de su madre junto a misteriosa mujer

Magaly Medina difundió imágenes de la fiesta que el cantante peruano Josimar organizó en EE.UU. para festejar el cumpleaños de su madre. Lo que más llamó la atención es que el salsero estuvo acompañado durante toda la celebración de una misteriosa mujer.

En las imágenes difundidas por “Magaly TV: La Firme”, el intérprete de “El aventurero” aparece en reiteradas ocasiones muy cariñoso con la ‘rubia’, quien además lo abraza.

A la celebración asistió el conocido cantante Hildemaro, además de Pedro Gallese y su esposa, Claudia Díaz. Precisamente, Josimar y la joven posaron para las cámaras junto al futbolista y su pareja.

La popular ‘Urraca’ volvió a cuestionar el comportamiento del artista peruano mientras se encuentra lejos de su pareja, María Fe Saldaña, quien -además- estaría embarazada, según la conductora de televisión.