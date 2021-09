El joven cantante de 24 años, Bryan Arámbulo se ha convertido en el nuevo ídolo de la cumbia en medio de la pandemia de la COVID-19. Luego que se levantó la cuarentena y se dio apertura a los conciertos presenciales, su popularidad va en aumento en el Perú y el extranjero tras su exitosa gira a Europa.

Este 2 de octubre arranca su gira nacional en Huaral, el 3 de octubre realizará su primer concierto en Huacho, Estadio Municipal de su tierra Carquín. Luego, el 8 estará en Arequipa y el 9 en Moquegua.

Pero nada le ha sido fácil a este joven provinciano de Carquín, Huacho. En entrevista con Magaly TV, la firme contó que a los 16 años tuvo que vencer el cáncer a pesar que los médicos ya lo habían desahuciado. Luego, su madre fue diagnosticada también con cáncer y a pesar de las prohibiciones tuvo que hacer privaditos para recaudar dinero para el tratamiento.

Sin embargo, no pasó lo mismo con su papá quien hace cuatro meses falleció a causa del coronavirus. Pese a todo, Bryan no se deja vencer por las adversidades y sigue saliendo adelante gracias al cariño que se está ganando del público.

“No esperaba que tanto público me siguiera, mi primera gira a Europa se la dediqué a mi padre que siempre me apoyó en la música. Gracias a Dios estoy vivo para poder hacer mis sueños realidad, a mí los doctores me desahuciaron con el cáncer pero pude vencerlo”, comentó el intérprete del exitoso tema “Te juro que te amo”.

Pese a todo el cariño del público amante de la cumbia, el artista confesó que también ha tenido que enfrentar la discriminación por su homosexualidad.

“Muchas personas creen que porque soy homosexual no puedo hacerlo, me han señalado, me ha juzgado pero yo trato de no responder. Todo lo voy a demostrar con mi trabajo en los escenarios”, expresó.