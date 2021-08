El cantante Josimar Fidel no solamente es un reconocido intérprete de salsa sino que también ha dado mucho que hablar por su vínculo con María Fe Saldaña, una joven estudiante de 20 años con quien tiene una relación amorosa.

El salsero actualmente es líder y vocalista principal de la banda “Josimar y su Yambú”, grupo en el que ya lleva varios años luego de haber sido parte de importantes agrupaciones como los Caribeños de Guadalupe, La Novel, Orquesta Mangú, Grupo 5, entre otros.

Josimar estuvo casado con Milagros Aliaga con quien tuvo una hija, pero poco después optaron por separarse. Tras ello, se comprometió con una joven de nombre Andrea con quien también se separó en el 2014. Su tercera relación amorosa fue con Giadella Ydoña con quien inició su romance en el 2017 y, precisamente, con quien grabó el videoclip de uno de sus grandes éxitos “La protagonista”.

Josimar es un cantante de salsa muy reconocido.

Posterior a ello, en el 2020 inició su romance con la joven universitaria María Fernanda Saldaña.

¿QUIÉN ES MARÍA FE SALDAÑA?

María Fe Saldaña es una estudiante de comunicaciones de una reconocida universidad de Lima, y tiene una hermana menor que es parecida a ella y no duda en compartir distintas publicaciones donde pasa agradables momentos junto a su familia en las redes sociales.

Josimar admite que pasó por un “tropiezo” en su relación con María Fe Saldaña. (Foto: Captura América TV/@josimarfideloficial)

Según el programa Magaly TV, la madre de María Fe Saldaña es empresaria y tiene el cargo de gerente general de la Corporación Barana, empresa dedicada a la confección y comercialización de uniformes empresariales e industriales.

María Fe Saldaña borró todas sus fotos con Josimar

Si bien la pareja María Fe y Josimar eran vistos disfrutando de agradables momentos por distintos lugares, según lo revelaban las fotografías que ambos publicaban, un rumor de una presunta infidelidad habría puesto en peligro la relación que tenían.

Todo ello luego que una joven colombiana señalara en un programa de farándula que tuvo un encuentro íntimo con el cantante Josimar Fidel en los Estados Unidos, algo que habría molestado a María Fe Saldaña quien borró todas las fotografías de su Instagram que tenía junto al salsero.

Además, puso su cuenta de Instagram en privado para que no todas las personas puedan ver sus publicaciones.

¿MARÍA FE ESTARÍA EMBARAZADA?

Fue el programa de “Magaly TV: La Firme” quien encendió los rumores de que la joven María Fe estaría embarazada del salsero Josimar Fidel.

Tras ello, el artista de salsa dialogó con el programa “Amor y Fuego” donde habló sobre el tema.

“Yo todavía no te confirmo si está embarazada o no, todavía no puedo confirmar nada, porque no se sabe, pero en el momento que sepamos que sí realmente está esperando un hijo mío, voy a ser el primero en gritarlo a los cuatro vientos, pero por el momento no puedo decir nada por lo que no estamos seguros”, manifestó.

“Mi mujer se llama María Fe, es la mujer que amo, adoro, que está conmigo siempre. Esa pancita es de tacu tacu, ojalá Dios quiera que haya algo”, anotó Josimar.