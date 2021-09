Hace unos días, Monique Pardo señaló que se llevó otra decepción por la forma de actuar de Gisela Valcárcel debido a que la conductora de TV no asistió a la cita de conciliación por los malestares que le habría generado la caída que sufrió en “El Artista del Año”, en junio pasado, cuando se presentó como refuerzo de Diego Val para evitar que este fuera eliminado del reality.

Monique Pardo conversó hace unas semanas con diario Correo y reveló que sufrió de una amenaza de infarto. La también cantante detalla que su corazón se encuentra bien, pero sufre constantes dólares en sus costillas producto de la caída en el escenario de Gisela Valcárcel.

“Sí, estuve con una amenaza de infarto esta mañana, toda la noche no dormí. La clínica San Gabriel una vez más me ha salvado la vida, porque no tengo una ayuda de quien debería”, confirmó Monique.

PIDE AYUDA A MICK JAGGER

A través de su cuenta de Twitter, Monique Pardo respondió a una publicación del vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, para pedirle ayuda tras su caída en el set de Gisela Valcárcel.

“Mick, ayúdame, caí del escenario. Ayúdame, soy tu Monique Pardo de Perú”, escribió.

¿CÓMO CONOCIÓ MONIQUE PARDO A MICK JAGGER?

En 1969, Mick Jagger visitó Iquitos y se hospedó en el hotel Holiday Inn donde se encontró de casualidad con la vedette peruana Monique Pardo.

“Parecía casi un niño de la selva, un niño con la melena desatada, avejentado y salvaje. Llevaba una ropa de baño turquesa, no sudaba y su piel estaba seca. Cualquiera hubiera pensado que se trataba del cadáver más musculoso que jamás se haya visto, el más famoso”, señaló Monique en el libro “Los Rolling Stones en Perú”, de Sergio Galarza y Cucho Peñaloza.