Hace unas horas, Monique Pardo utilizó su cuenta de Twitter para anunciar, mediante una foto, que fue hospitalizada una vez más, ya que necesita realizarse varios exámenes, los cuales no puede costearlos por falta de dinero.

Diario Correo se comunicó con Monique, para saber más a detalle su estado de salud y el proceso legal que lleva con Gisela Valcárcel, pues la popular ‘señito’ publicó en sus redes sociales que estaría viajando tras finalizar Reinas del Show.

“Gracias por acordarse de mi, tuve una emergencia. Necesito urgente una ecografía eco doppler de mi aorta abdominal”, comentó Monique.

Luego continuó con: “no quiero escuchar su nombre porque me hace mucho daño y ojalá Dios le de mucha felicidad que su corazón se vuelva bondadoso y voy a dejar que ella haga su futuro, porque yo no quiero, nunca quise demandar, pero tengo deudas grandes con la clínica”

Monique también agradeció al restaurante Mi Barrunto, ya que la está alimentando hace más de un mes, a cambio de escribirle una canción.

“Tengo que agradecer a mi amigo Barrunto porque me está alimentando más de un mes, yo en agradecimiento le hice una canción”, comentó.

Tiene tiempo de arrepentirse

Monique comentó que Gisela, ahora que su corazón está feliz, aún tiene tiempo de arrepentirse y de poder hablar con ella.

“Espero que el corazón de esta señora, ahora que está feliz, yo quiero que se arrepienta, tiene oportunidad todavía, en estos días está por verse la carta conciliatoria (...) cómo quisiera de regalos de Dios, que esta mujer se vuelva un ángel y no un demonio, porque a veces, no puedo creer, yo arriesgué mi vida por ella”, expresó.

Como puede haber un ser tan cínico y ciego ante el dolor No conoces LA BONDAD SOLO LA MALDAD ! TU COMPAÑERA ! pic.twitter.com/fWti3dHDY3 — Monique Pardo Gayoso (@moniquepard) August 29, 2021