GV Producciones, productora dirigida por Gisela Valcárcel, difundió un comunicado de prensa en el que respondió a Monique Pardo, quien en las últimas semanas acusó a la conductora de televisión de ‘abandonarla’ tras la caída que sufrió el pasado 4 de junio, cuando visitó el set de “El artista del año”.

“GV Producciones rechaza de manera tajante los comentarios emitidos las últimas semanas por parte de la señora Monique Pardo, quien acusa a la productora de televisión de no haber cumplido con los protocolos de atención y seguridad después de su caída accidental, el pasado 4 de junio del año en curso, cuando visitó el set de El artista del año para reforzar a un participante”, se lee en las primeras líneas del comunicado.

Abandonó El Artista del Año en silla de ruedas

MONIQUE PARDO RESPONDE A GISELA

Diario Correo se comunicó con Monique Pardo para saber su reacción al comunicado que emitió GV Producciones, a lo cual, la intérprete de Caramelo comentó estar indignada.

“Simplemente cómo pueden saber ella que no corresponde y que quedan secuelas si la prueba más grande que existe es el video. ¿Ella me ha examinado? Ahora estoy teniendo pérdida rectal de sangre, me tienen que hacer una evaluación, una prueba. Nosotros tenemos en el pecho, en el abdomen la aorta y si sangra, tiene que ver de dónde es la sangre y si fuera de la aorta, pues ¿qué pude haber hecho para que me sangre?”, comentó Monique para Diario Correo.

Luego continuó con: “es la palabra de la persona que, sinvergüenzamente, dice tener pruebas, ellos no han pagado (lo de la clínica) ellos me llevaron a emergencia solo una noche, porque lo exigió Julie Freundt con la voz en alto”.

“A GISELA YA LE GANÉ UN JUCIO Y ME PIDIÓ DISCULPAS PÚBLICAS”

Monique también reveló que en el pasado ya le ha ganado un juicio a Gisela Valcárcel, ya que la popular señito comentó que Pardo estaba involucrada con hombres casados.

“GV Producciones tendrá que responder en un tribunal. No será la primera vez que le gane un juicio a Gisela, y ella me pidió perdón públicamente y yo se lo acepté. Todos los juicios los he ganado yo. No quiero mencionar, porque ahora lo quiero mucho, pero a Carlos Cacho también le gané”, expresó.

“En esa época, ella dijo de mí, públicamente, que yo era una mujer que se involucraba con hombres casados políticos y, por ese motivo, mi hija me quitó a mis nietas y fue el daño más grande que me hicieron, pero la perdoné ( a Gisela)”.