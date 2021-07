Hace unas semana, Monique Pardo envió una carta notarial a la conductora Gisela Valcárcel para que se haga responsable del accidente que sufrió mientras hacía su presentación en el set de ‘El Artista del Año’ como refuerzo de Diego Val.

Monique pardo conversó con diario Correo y reveló que estaba mañana sufrió de una amenaza de infarto. La también cantante detalla que su corazón se encuentra bien, pero sufre constantes dólares en sus costillas producto de la caída en el escenario de Gisela Valcárcel.

“Sí, estuve con una amenaza de infarto esta mañana, toda la noche no dormí. La clínica San Gabriel una vez más me ha salvado la vida, porque no tengo una ayuda de quien debería”, confirmó Monique.

Luego continuó con: “gracias a Dios no era mi corazón, sino mis costillas que me dolían por la caída. Por la caída estoy teniendo secuelas muy dolorosas (...) tengo los documentos de todo lo que me han inyectado, mi corazón está en buen estado, aunque también tiene una insuficiencia”.

SOBRE DEMANDA A GISELA VALCÁRCEL

“Yo no he demandado todavía. Hasta el día de hoy estoy pidiendo es conciliación. En estos días los abogados están enviando la carta conciliatoria que es el segundo paso. Yo no quiero demandar. Tengo que seguir trabajando, yo no me he sentado en la falda de nadie. Gracias a Dios me salvé, pero por desgracia me queda un mes o dos de secuelas. Ojalá se toque el corazón la señora Gisela, que dice que cree en Dios y que Jesús le abra sus ojos”, finalizó.