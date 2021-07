Hace unos días, Monique Pardo reveló que, tras sufrir una aparatosa caída en el Artista del Año, la producción del programa la dejó de lado. Ahora, la también cantante envió una carta notarial a Gisela Valcárcel para que se haga responsable del accidente que sufrió durante su participación en el reality.

Junto a la producción del programa ‘Amor y fuego’, Monique fue hasta las instalaciones de la productora GV, pero no encontró ninguna respuesta. “Vine y me mandan al desvío, estoy muy delicada, ahora mi situación se ha complicado con mi corazón... No hay nadie (que la quiera atender)”.

“Gisela no me abandones, me siento muy triste. Gisela me siento mal, búscame, comunícate conmigo añadió la querida exvedette.

PIDE UN MILLÓN DE SOLES

Tras no ser escuchada, Monique decidió interponer una carta notarial a Gisela Valcárcel. La carta esta dirigida a Rosa Luz Rojas Álvarez de Portugal, gerente general de GV Producciones. “Cabe indicar que aún me encuentro delicada de salud tras el accidente que sufrí en la empresa Compañía Peruana de radiodifusión S.A. (América Televisión)- local Pachacamac”.

Pardo aseguró que la producción solo una vez la llevó a un chequeo, en caso la producción de GV no se vuelva a comunicar con ella los demandará por daños y perjuicios por un millón de soles.

“Yo los llamo, les suplico que quiero hablar con Gisela en su oficina donde tantas veces he ido, ella me daba leche para regalar a los niños pobres. Qué le pasa a Gisela, por qué has cambiado tanto, no me olviden. Gisela yo estoy acá, puedo morir por ese maldito accidente, no me abandones será terrible para ti que me pase algo fatal”, lamentó.

Sin comentarios pic.twitter.com/EuYfr5Iq0J — Monique Pardo Gayoso (@moniquepard) June 6, 2021

