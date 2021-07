Monique Pardo a Gisela Valcárcel: “Tienes una cuenta en la clínica para pagar”

Monique Pardo está pasando difíciles momentos, ya que reveló que sufrió de una amenaza de infarto. La también cantante detalla que su corazón se encuentra bien, pero sufre constantes dólares en sus costillas producto de la caída en el escenario de Gisela Valcárcel.

“Sí, estuve con una amenaza de infarto esta mañana, toda la noche no dormí. La clínica San Gabriel una vez más me ha salvado la vida, porque no tengo una ayuda de quien debería”, confirmó Monique para Correo.

“Tienes una cuenta en la clínica para pagar”

La intérprete de Caramelo, contó a Correo que está en peligro de muerte, ya que las lesiones que tiene en sus costillas le causan fuertes dólares. Además, contó que no quiere llegar a una demanda contra Gisela Valcárcel.

“Yo la estimo a Gisela, las dos hemos ayudado a tantas personas a lo largo de los años. Cuando yo me presenté en el Artista del Año, logró un buen rating que hasta le ganó a JB, luego ya no volvió a hacerlo (...) no quiero llegar a una demanda, solo quiero conciliar”, comentó Monique.

Luego continuo con: “Tienes una cuenta en la clínica para pagar, ya que de buena fe, la clínica San Gabriel me a apoyado con todo lo que requerí el día que tuve una amenaza de infarto”.

El show debe continuar

Pese a su delicado estado de salud, Monique Pardo contó que debe de seguir trabajando. Esta vez, ella grabó una nueva versión del popular tema No Sé más un videoclip.

