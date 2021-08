¡No cesan sus reclamos! Luego que GV Producciones asegurara que las dolencias de Monique Pardo “no corresponden” a la caída que sufrió en “El Artista del Año”, Monique Pardo vuelve a la carga y esta vez mostró pruebas de que lo que dice es cierto.

La exvdette usó su cuenta en Twitter para compartir unos pantallazos de su WhatsApp que muestran las conversaciones que sostuvo con quien sería su cardiólogo y quien le señala que sus dolores sí son producto del golpe que se dio en el reality.

Monique le pide al médico que revise un examen que le hicieron y le consulta si es necesario que se practique otro. “Tu eco está normal. El electrocardiograma también está normal. Tu dolor no es del corazón, es traumatismo por el golpe. Tranquila”, le responde.

Ante la insitencia de la también cantante, el especialista señala: “El electrocardiograma está normal, bien. Las costillas que sufren un golpe, traumatismo, duelen bastante durante uno a dos o tres meses. No es el corazón, tranquila”.

Monique Pardo compartió en Twitter unos pantallazos de su conversación por WhatsApp con su médico. (Foto: Captura)

Recordemos que Monique Pardo se cayó en junio pasado mientras participaba en “El Artista del Año”, programa en el que se presentó como refuerzo de Diego Val, quien finalmente fue eliminado por la votación del público y dejó la competencia.

Ella acompañó a Val bailando muy entusiasta la canción “(I Can’t Get No) Satisfaction” de los Rolling Stones sobre una especie de trono adornado de guitarras doradas; sin embargo, sufrió un traspié que provocó que se golpeara estrepitosamente contra el piso.

Tras ello, envió una carta notarial a Gisela Valcárcel para que se haga responsable del accidente que sufrió pues según señaló en el documento, la producción del reality se había desentendido de su situación. Además, señaló que si no se comunicaban con ella, los demandaría por daños y perjuicios por un millón de soles.

GV Producciones, a través de un comunicado, respondió a las acusaciones de la intérprete de “Caramelo” y aclaró que tras lo ocurrido se cumplió con todos los protocolos de atención y seguridad con Monique Pardo, quien “fue trasladada a la clínica para recibir el soporte necesario y descartar consecuencias graves”

Asimismo, dieron a conocer que luego que fue dada de alta le hicieron un seguimiento para saber cómo iba progresando su salud. Gisela Valcárcel también se pronunció a través de unos videos que compartió en sus Stories de Instagram.

“Hola, hoy hemos enviado una nota de prensa (...) acerca de las declaraciones que ha estado ofreciendo Monique Pardo, acusándonos de no haberla atendido”, señaló inicialmente la presentadora de TV. “He querido hacer este comunicado con todo el equipo de GV porque no está bien que se sienta que alguien no ayudó al otro, no está bien, siempre debemos ayudarnos”, refirió sobre lo ocurrido.

