Hace unas semanas, en redes sociales, se difundió un video de Ítalo Villaseca, pareja de Greisy Ortega, protagonizando una pela con un comerciante de Gamarra.

“A la Policía se le respeta. Fiscalizadores quitan mercadería y no quieren devolver a vendedor. Malcriado metiéndole un cabezazo al policía”, dice el video viralizado por Instarándula.

“A mí también me sorprendieron estas imágenes. No le escribí a Ítalo, le escribí a Greysi y le pregunté qué sucedió, pero sentí como que ella no quería que estas imágenes salgan a la luz, me imagino por cuidar el tema laboral de Ítalo”, dijo el popular Samu.

Greissy Ortega apoya a su pareja

La hermana de Milena Zarate le brindó su apoyo a Ítalo a través de sus redes sociales. Además, recalcó que su pareja es un hombre trabajador.

“A las finales siempre estaremos unidos y trabajando por nuestros hijos. Van haber varias versiones pero la realidad solo es una. Te admiro, te sacas el sudor de tu frente por tu familia trabajando honradamente sin dañar a los demás ni pedirle nada a nadie”, escribió Greissy.

Luego continuó con: “a pesar de que tú también te estás derrumbando me sostienes para yo no caer porque somos uno solo. Te amo mi amor”.

