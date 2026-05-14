La Contraloría General de la República detectó diversas deficiencias en la infraestructura y mantenimiento del parque zonal Coto Coto, ubicado en el distrito de Chilca, advirtiendo riesgos para la seguridad y salubridad de los usuarios que acuden diariamente a este espacio recreativo.

Según el informe de orientación de oficio, durante una inspección realizada los días 29 y 30 de abril de 2026 se verificó que la pista atlética presenta fallas en el sistema de evacuación pluvial, ocasionando acumulación de agua en distintos sectores. Asimismo, en la zona de comidas se hallaron cajas eléctricas abiertas, ausencia de agua potable, falta de grifería y puertas con vidrios fracturados, condiciones que representarían riesgos de electrocución e insalubridad.

La Contraloría también reportó deterioro en bancas, tachos de basura y luminarias en accesos peatonales y veredas, además de daños en los servicios higiénicos. Ante esta situación, recomendó a la municipalidad ejecutar acciones inmediatas de rehabilitación y mantenimiento para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y operatividad en el parque.