En redes sociales se difundió un video de Ítalo Villaseca, pareja de Greisy Ortega, protagonizando una pela con un comerciante de Gamarra. Cabe mencionar que el joven dejó atrás los escándalos mediáticos y ahora trabaja como fiscalizador.

Samuel Suárez, a través de su cuenta Instarandula, dio a conocer las imágenes en las que se muestra a Ítalo con su uniforme de fiscalizador del municipio de La Victoria.

“A la Policía se le respeta. Fiscalizadores quitan mercadería y no quieren devolver a vendedor. Malcriado metiéndole un cabezazo al policía”, dice el video viralizado por Instarándula.

En el video viralizado, los fiscalizadores habrían quitado la mercadería de los comerciantes, por lo que la Policía intervino y se desató la pelea.

“A mí también me sorprendieron estas imágenes. No le escribí a Ítalo, le escribí a Greysi y le pregunté qué sucedió, pero sentí como que ella no quería que estas imágenes salgan a la luz, me imagino por cuidar el tema laboral de Ítalo”, dijo el popular Samu.

Recordemos que Greisy Ortega, hermana de Milena Zarate, se encuentra alejada de los escándalos mediáticos y, en la actualidad, muestra una renovada figura, pues está participando en ‘La Reina de la Primavera’ de Mujeres al Mando.