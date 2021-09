En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González confesó que pasó un incómodo momento en el set del programa de Magaly Medina cuando fue su invitado especial a inicio de 2020. Estas declaraciones sorprendieron a más de un usuario, pues en la entrevistas se le veía muy contentos a los dos conductores de TV.

Todo sucedió luego de que Rodrigo González y Gigi Mitre comentaban la batalla de gallos que realizó Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz durante la emisión de Esto es Guerra.

“¿Te acuerdas cuando Magaly me invitó a su show? También hice eso (batalla de gallos)”, dijo en un inicio el conductor. “Lo hizo el Loco Wagner y todo lo que ponían era para dejar a la Magaly divina y a mí como un #$%#”$. Entonces que hice le cambié la letra, como voy hacer eso, yo no he venido aquí a ser tu payasito le dije” , comentó el popular Peluchín.

Magaly Medina llama “huachafa” a Johanna San Miguel: “Atorrante la chata”

La conductora de televisión Magaly Medina tuvo duras palabras contra Johanna San Miguel, quien tuvo palabras de solidaridad con el participante Elías Montalvo en la última edición de ‘Esto es Guerra’.

“¿Qué le pasó? Huachafa, atorrante la chata”, expresó la popular ‘Urraca’ en ‘Magaly TV: La Firme’ contra la presentadora del espacio de entretenimiento que se transmite por América Televisión.

Asimismo, Medina afirmó que San Miguel está aprendiendo el estilo de la conductora de televisión Gisela Valcárcel, de quien también la mencionó en otra ocasión.