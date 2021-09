Susana Ivonne Díaz o como cariñosamente la llaman Susy Diaz prepara el anticipo de su cumpleaños para este domingo junto a Flor Javier en el local El Anden de Puente Piedra donde le tienen preparado más de una sorpresa. La ex congresista señala que está soltera pero nunca sola y prefiere quedarse callada cuando le consultan si se va sola a Cancún.

La popular artista confiesa que llega a los cincuenta y bien vividos. Además, detalla que no necesita a un hombre a su lado. ¨ Ahora vivo el amor sin compromisos. Estoy soltera pero nunca sola. Si un galán aparece bienvenido. He aprendido a quedarme callada porque siempre hay envidiosas que me salan y la verdad necesito ser feliz a mi manera. Y que todos los caballeros sean felices conmigo¨ , sostuvo la artista.

Susy Diaz se nos va a México

Como anticipo a su cumpleaños que será el martes, su amiga y comadre Flor Javier le ha preparado más de una sorpresa a la popular artista.

“Si Susy dice que está soltera y sola nosotros le tenemos preparado varias sorpresas. Quizá y quien sabe un galán del pasado aparezca. Este domingo en el Anden de Puente Piedra en mi aniversario se van a enterar¨, sostuvo la cantante.

