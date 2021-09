Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para responderle a Sofía Franco sobre sus declaraciones en las que comenta que la popular Urraca solo tiene el propósito de rajar y destruir si es que no le regalan cosas de 3 mil dólares, en alusión a las carteras que Andrés Hurtado le regaló a la conductora de ATV.

“Yo nunca he estado a la venta ni en mi vida personal, ni en mi vida profesional, porque sí algo tengo es que no soy mermerlera. A mi nadie viene a sobonearme con un regalo porque no lo necesito”, expresó Magaly”.

Cabe mencionar que la conductora de TV reveló que las carteras que le regaló Andrés Hurtado y sus hijas, las tiene guardadas y que a fin de año las subastará para ayudar a los comedores populares.

“Si alguien me regala una cartera, como Chibolín, es su problema que me regale. Yo digo gracias. De ahí a que la use o la necesite, no la hago. Vamos a subastar esa cartera y el dinero lo daremos a un comedor popular. A mí nadie me compra y ningún hombre dirá que a mí me compró, compró mi dignidad, algo que tú no puedes decir, así que no vengas a tirar barro”, comentó Magaly muy molesta.

Magaly Medina sorprendió a los televidentes tras aparecer en los estudios de Panamericana Televisión para asistir al aniversario del programa de Andrés Hurtado, con quien durante años no tuvo una buena relación.

En un momento de la entrevista, Magaly Medina tuvo halagos hacia las hijas de Andrés Hurtado, en especial a Josetty, ya que la consideró una mujer que lucha por alcanzar sus sueños.

“Se está abriendo camino. Yo, sin ser mis hijas, yo me siento súper orgullosa de ella como mujer, como peruana. Yo digo: ‘qué maravillosa hija’”, comentó Magaly Medina.

Luego continuó con: “si yo hubiera tenido una hija mujer, me hubiera gustado que sea así de emprendedora, así de luchadora y trabajadora. Aquellos que hemos rosado aquello que llaman éxito en la vida, sabemos que nos cuesta mucho trabajo, mucho sudor”.