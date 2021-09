Peter Fajardo, productor del programa de entretenimiento ‘Esto es Guerra’, contradijo al conductor de televisión Gian Piero Díaz, quien reveló, en conversación con Gigi Mitre, que solo repitió lo que le decían tras la caída del influencer Elías Montalvo.

“Rodrigo (González), ojo que yo en ningún momento le dije qué decir a Piero, yo hablaré con él para que me diga quién le dio esa información, porque yo le dije que al final del show ‘digamos que él estaba estable -que es cierto- pero que mañana dábamos más detalles de lo que el medico nos dijera’”, afirmó en un mensaje enviado al popular ‘Peluchín’.

Como se recuerda, Mitre dijo que el presentador de ‘Esto es Guerra’ le aclaró que solo transmitía lo que le informaban por el audífono. Esto sobre sus frases de que el chico reality “está hablando como loro” y que “salió caminando”.

“Porque él cuando salió al aire, él dice, me lo ha dicho a mí personalmente, o sea, no personalmente sino por el WhatsApp, me ha dicho a mí que él estaba repitiendo lo que le decían porque él no ve lo que estaba pasando. Lo que le decían que estaba pasando con el chico Elías, él lo repetía”, contó la conductora de ‘Amor y Fuego’.

Por otro lado, Peter Fajardo aclaró que pidió un informe a la empresa encargada de la seguridad del programa por el accidente protagonizado por Elías Montalvo.

“Sé que pueden existir accidentes, pero ellos nos deben dar toda la tranquilidad. Por otro lado, gracias a Dios, hoy fui nuevamente a la clínica -eso ha sido hoy a las 11:08 de la mañana-, y su mamá está con él, hablé con el doctor y me volvió a decir que no tiene ninguna fractura y las tomografías que le han hecho están todas ok. Sabes que la Angloamericana es una buena clínica”, sostuvo.

