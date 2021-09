Gian Piero Díaz, conductor de televisión del programa de entretenimiento ‘Esto es Guerra’, afirmó que están en contra de los retos de altura y que prefiere los juegos de lanzarse torta en la cara entre los participantes, porque no es tan peligroso ni podría causar una terrible consecuencia. Esto luego de la caída que sufrió el influencer Elías Montalvo.

“Si tú me preguntas a mí, te pido que no es necesario, que no hace la diferencia y que arriesga demasiado. Yo prefiero que jueguen tortazos mil veces porque sé que nadie se va a morir de un tortazo. Yo creo que lo del reto de altura no debería ir más y te lo digo tajantemente”, expresó en diálogo con ‘Amor y Fuego’.

De acuerdo, con el presentador del espacio que se transmite por América Televisión, el hecho podía haber terminado en una tragedia.

“Ha podido ser muchísimo peor, fue un desconcierto total, o sea nadie tiene un manual para saber cómo responder ante una situación así, más aún si es que no teníamos información. El resultado es nada comparado con que lo que pudo ser”, afirmó.

Gian Piero Díaz en contra de los retos de altura. | Fuente. Willax TV.

Gian Piero Díaz también dijo que es importante que le hagan todos los exámenes médicos a Elías Montavo, con la finalidad de detectar cualquier daño producto de la caída que sufrió.

“Creo que es importante que le hagan todos los exámenes habidos y por haber, aunque parezcan los más tontos, creo que es importante que le hagan todos los exámenes para estar tranquilos. Hablé con Mariana Ramírez del Villar ahora en la mañanita y me dijo que sí, me volvió a repetir que estaba bien, que gracias a Dios no había pasado nada”, sostuvo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Sobre la seguridad del reto de altura, el conductor de televisión reveló que la productora de ‘Esto es Guerra’ contrata a una empresa especializada. Sin embargo, reconoció que “nada es perfecto”.

“Es una empresa especializada en eso, ni siquiera es que hemos llamado como en la época de Combate, que llamábamos a un bombero, que era un especialista y que era una sola persona que le enseñaba al equipo de producción, no, acá es una empresa que viene con una cantidad de chicos que todos, obviamente, se dedican al tema de la seguridad, pero algo falló, pues, no vale la pena arriesgar la vida ni la integridad porque no, todos somos humanos, todos cometemos errores, algo puede fallar, nada es perfecto”, indicó.

