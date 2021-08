Rodrigo González y Gigi Mitre sorprendieron al contar una anécdota que vivieron en el pasado junto a Gisela Valcárcel. Según revelaron los conductores de ‘Amor y Fuego’, ambos terminaron siendo echados por la producción de la popular ‘Señito’.

“Gigi y yo fuimos una vez (al programa de Gisela Valcárcel) a hacer un reto, cuando estábamos en ‘Hola a todos’, y vimos a Gisela en acción. Ahí tenía yo 6 meses en la televisión. Yo estaba nervioso, yo no me sabía la canción (y le dijeron) ‘Gisela dice que vayan a orar’, dije ‘vamos a orar’ (...) Agarrados de las manos, yo dije qué es esto, una secta, dónde nos hemos metido”, comenzó su relato ‘Peluchín’.

“Ella sale en bata, con las pestañas hasta acá, cerraba los ojos y parecía que había estado en trance y se agarraban todos las manos (...) Gigi me apretaba fuerte y yo decía, por favor que no me agarre porque me voy a empezar a morir de la risa. Estábamos que aguantábamos y aguantábamos porque ya la escena era surrealista”, continuó el polémico conductor de espectáculos.

Rodrigo González y Gigi Mitre revelan que fueron echados del set de Gisela Valcárcel. (Foto: Captura Willax TV)

En ese momento, Rodrigo González narró cómo Gisela Valcárcel comenzó a orar y qué hecho en particular ocasionó que él y Gigi Mitre estallaran de risa en plena oración.

“‘Señor, queremos agradecerte por estar aquí todos juntos para hacer el show’; hasta ahí todo bien, ‘te agradezco por esto, porque vamos a ofrecer un espectáculo’ y de ahí se quedó callada y empezó como a vibrarle las pestañas y en eso ya, acá viene el bombazo, la Gigi me apretó la mano; ‘Señor, hoy tenemos juegos y retos en el agua, te pido que bendigas las mangueras para que no fallen’, Gigi me aprieta la mano y nos empezamos a (reír). ¡Nos echaron!”, sostuvo González.

Finalmente, ambas figuras fueron retiradas del programa y para Rodrigo González desde ese momento los ficharon como “los demonios”.

“Por favor, si no quieren participar de esto, retírense, pero a Gisela le molesta que se estén riendo. Nos fuimos”, sentenció Rodrigo González.

