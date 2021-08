El torero Antonio Pavón reveló, en conversación con ‘Magaly TV: La Firme’, las tiernas palabras que le dijo su hijo, Antoñito, quien afirmó sentirse muy feliz de que su madre, la exconductora de televisión Sheyla Rojas, esté en España junto a su padre.

“Sabes que las palabras de los niños son siempre sinceras. Hoy, antes de irse a dormir, se acercó a mí, me dio un abrazo, que la verdad me conmovió porque me dice: papá, eres el mejor papá del mundo, ahora que tú y mamá están juntos soy el hijo más feliz del mundo”, reveló en diálogo con Magaly Medina.

Según el exchico reality, la influencer fue recibida con mucho cariño en su casa y que se dejaron de lado los rencores para tener una buena relación, de familia, todo para el bienestar del menor de edad.

“Sheyla ha sido recibida en casa como una más de la familia, creo que ha sido muy emotivo, emocionante, porque sobre todo ha prevalecido el cariño porque Antoñito es lo más importante para todos nosotros y que esté su mamá con nosotros y disfrutar de la paz y olvidar los rencores y perdonar ha sido muy bonito”, afirmó.

Antonio Pavón también recalcó que Antoñito comprende bien que él tiene su pareja y que su madre también.

“Antoñito tiene ocho añitos, entiendo todas las cosas, es como un hombrecito y con Joy se aman, adoran, y entiende que su mamá tiene su pareja y que yo tengo la mía, y que tendrá hermanitos, pero de diferente papá y mamá”, indicó.

