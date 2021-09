El nombre de Dayanita, el popular personaje que forma parte del elenco de “JB en ATV”, sonó fuerte en los últimos días luego que se presentara en el programa de Andrea Llosa para someterse a una prueba de ADN y comprobar si era padre de un pequeño niño de 10 años que radica en la selva peruana.

Durante la transmisión, que se realizó el lunes 20 de septiembre, se dio a conocer que Pamela Gómez, madre del menor, se negó a realizarle la prueba al niño.

“Si ella dice que no es mi hijo, bueno, no es que yo quiera quitárselo; y si es mi hijo, darle todo lo que él quiere, pero yo soy consciente de que cuando ella lo dejaba tirado al bebé, yo me sacaba la mugre, yo jamás me jugaría con eso porque yo sé lo que es sufrir”, afirmó Dayanita en el programa de Andrea Llosa.

Según explicó un abogado en el programa “Andrea”, el niño podría someterse a la prueba cuando cumpla 18 años y así conocer quién es su padre biológico.

Finalmente, Dayanita se resignó y dijo que aceptaría el deseo de Pamela Gómez: “Acepto, pero si algún día él ve este video, lo único que le puede decir es que lo quiero y siempre lo tendré en mi corazón”.

A propósito de este caso, a continuación, recordamos a otros personajes de la farándula local que se sometieron a un análisis de paternidad para reconocer a sus hijos.

Robotín

En febrero pasado, Alan Castillo, conocido popularmente como ‘Robotín’, rompió en llanto en el programa de Andrea Lllosa tras enterarse por unas pruebas de ADN que no era el padre biológico de dos de sus tres hijos que criaba junto a su expareja Yazmín Rojas.

‘Robotín’ se quebró y protagonizó unos minutos de crisis en el set del programa, mientras le reclamaba a su pareja por haberle mentido.

Melcochita

El actor cómico Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, en 2010, se sometió a una prueba de ADN para corroborar si su hija Constanza era suya. Sin embargo, el análisis dio como resultado que no era el padre biológico de la hija de Monserrat Seminario.

Ante la noticia, ‘Melcochita’ se mostró afectado y dijo estar muy decepcionado de saber que la niña no es suya. “No me voy a poner en el plan de llorar, pero por dentro me siento muy herido. Seguiré ayudando a la bebé, pero el resultado ha salido negativo. Ojalá que aparezca el padre para poder anular la partida de nacimiento. Si no aparece, yo seguiré ayudando al bebé”, dijo Villanueva en declaraciones a “Amor Amor Amor”.

Bajo este escenario, ‘Melcochita’ se realizó una segunda prueba de paternidad para comprobar que María Esperanza, su segunda hija con Seminario, era suya. En medio de gran expectativa por los resultados, el sonero dio a conocer que los resultados dieron positivo y era el padre biológico de Esperanza.

Jean Paul Santa María

En 2014, Fidel Liza, abuelo de la modelo Angie Jibaja, reveló que Jean Paul Santa María se sometió a una prueba de ADN para certificar que era el padre de Janko y Gía, los hijos que nacieron durante su relación con “La chica de los tatuajes”.

“Él no se ha acercado a los bebés porque ha querido, sino porque la justicia se lo ha exigido. Tiene temor a una probable cárcel o a que lo obliguen a pagar una pensión por alimentación. El Poder Judicial lo citó para que se haga la prueba y nunca fue. Se venció el plazo y hace una semana se sometió al examen. Los resultados de la prueba se conocerán dentro de un mes”, afirmó Liza.

En el programa “Amor, Amor, Amor”, Angie Jibaja dio a conocer que los resultados fueron positivos.

Leonard León

En 2010, Leonard León vivió un difícil momento tras corroborar que su expareja Giuliana Colina le hizo creer que el bebé que concibió era suyo.

Cuatro años después del nacimiento del niño, el cantante se sometió a una prueba de ADN en la que corroboró que el pequeño que llevaba su apellido no era su hijo. Al conocer esto, la expareja de Karla Tarazona exigió que caiga todo el peso de la ley contra Giuliana Colina Pérez.

Guillermo Dávila

El regreso del cantautor venezolano Guillermo Dávila al Perú para participar en el programa “La Voz Perú” revivió la polémica en torno a su paternidad. Es así como el cantante, después de casi dos décadas, accedió a someterse a una prueba de ADN para comprobar su parentesco con Vasco Madueño.

Finalmente, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Dávila se disculpó con Vasco: “Vasco, discúlpame por todo este tiempo y entiendo tu silencio. Respetaré la decisión que tomes y espero podamos terminar una historia inconclusa y dar vida a una relación de amistad o a una que se alimente de otros sentimientos que quizá quedaron postergados por años”.

