Vicente Fernández es uno de los íconos más importantes en la música mexicana. Y a pocos meses de cumplirse un año de su partida su legado musical y artístico sigue más vigente que nunca con canciones como “Por tu maldito amor”, “Estos celos” y “Mujeres divinas”. Así, “El Charro de Huentitán” protagonizó algunos momentos inolvidables de la televisión del país azteca como el que presentamos a continuación.

Uno de estos ocurrió durante el programa “Y Vero América ¡Va!”, conducido por la reconocida Verónica Castro y que quedó registrado en un audiovisual que se puede ver hasta el día de hoy.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, conoce cuál fue la inolvidable broma que le hizo Verónica Castro a Vicente Fernández.

¿DE QUÉ SE TRATÓ LA BROMA DE VERÓNICA CASTRO A VICENTE FERNÁNDEZ?

En el referido espacio televisivo, la producción vio conveniente realizarle la broma a Vicente Fernández mientras esperaba salir a escena desde su camerino. En esas circunstancias, llegó la famosa actriz y le dijo que el audio en vivo no funcionaba, por lo que debía “trabajar con pistas o con playback” al momento de presentar sus canciones.

Enseguida, el cantante se negó y dejó claro que su intención era cantar en directo: “No, no, ni traigo pistas ni traigo playbacks y yo no me sé las canciones. Yo canto una canción y si se me olvida, le sigo”, explicó.

Entonces, Castro siguió insistiendo mientras era testigo del nerviosismo del intérprete. Para él, cantar con playback habría sido engañar a su público.

Finalmente, la conductora no pudo seguir con la broma y soltó una carcajada. Le dijo al músico, entonces, que saludara a la cámara que grababa este momento.

LA REACCIÓN DE VICENTE FERNÁNDEZ TRAS LA BROMA

Ya en el set del programa, Fernández dijo: “Bueno, para que vean que no sé echar mentiras”. Así, Verónica lo felicitó por su decisión de defender su arte.

“Eso habla muy bien de ti, este programa es muy duro porque es en vivo, tienes que salir, caerle bien a la gente, salir bien vestido, contestar muy bien, cantar en vivo, un montón de cosas. Vicente no canta jamás en playback”, señaló.

Finalmente, el cantante explicó su posición al respecto: “Yo respeto a quien lo hace (el playback), pero yo siempre he dicho que es un engaño al público y aparte también de la que se salvó, como ya casi era la hora del programa pues me asusté. No había audio, si me dan tantito tiempo porque les aseguro que lo que yo hubiera tratado de hacer no lo hubiera sacado al aire”, concluyó.

"El Charro de Huentitán" dejó claro que no usaba playback (Foto: Vicente Fernández / Instagram)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE VICENTE FERNÁNDEZ

DATOS PERSONALES DE VICENTE FERNÁNDEZ

Nombre completo: Vicente Fernández Gómez

Vicente Fernández Gómez Apodo: El Charro de Huentitán, El Ídolo de México y Chente

El Charro de Huentitán, El Ídolo de México y Chente Fecha de nacimiento: 17 de febrero de 1940

17 de febrero de 1940 Fecha de nacimiento: 12 de diciembre de 2021

12 de diciembre de 2021 Edad en la que falleció: 81 años

81 años Lugar de nacimiento: Rancho de Huentitán, Guadalajara, Jalisco, México

Rancho de Huentitán, Guadalajara, Jalisco, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Causa de muerte: Falla multiorgánica por Síndrome de Guillain-Barré

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE LA MUERTE DE VICENTE FERNÁNDEZ?

El cantante mexicano Vicente Fernández murió a los 82 años tras padecer un cuadro de neumonía que empeoró su condición pulmonar, de acuerdo a la información brindada por su familia en las redes sociales. El músico estuvo recuperándose en su vivienda pero debió ser enviado nuevamente al hospital Country 2000 de Guadalajara, donde falleció.

“El Sr. Vicente Fernández en las últimas 12 hrs presentó agudización de su estado de salud. Presenta mayor inflamación de sus vías respiratorias bajas e incremento del apoyo respiratorio. Se requirió sedación para mantener confort. Continúa manejo multidisciplinario. Su condición el día de hoy es crítica”, fue el último comunicado, publicado el 9 de diciembre, de la familia sobre la salud del artista. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.

Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre del 2021 (Foto: AFP)

¿POR QUÉ VICENTE FERNÁNDEZ NO SE LLEVABA BIEN CON JUAN GABRIEL?

Antes de su fallecimiento, Vicente Fernández confirmó los rumores acerca de su mala relación con Juan Gabriel. En una entrevista con Pati Chapoy, dijo que eran ciertas las especulaciones.

“Alguien me preguntó: ‘¿te cae mal Juan Gabriel?’ Y yo no sé, no soy yo si miento y le dije: ‘Yo no sé mentir, sí me cae mal, pero yo no soy santo de su devoción tampoco. Estamos a mano’”, explicó.

¿CÓMO SE LLAMAN LAS HERMANAS DE VICENTE FERNÁNDEZ?

A finales de la década de 1930, los padres de Vicente Fernández se mudaron de Tepatitlán a Huentitán el Alto, un pueblo ubicado en las periferias del Área Metropolitana de Guadalajara.

Una vez establecidos en el sitio, Ramón Fernández Barba y María Paula Gómez Ponce tuvieron sus tres hijos: María del Refugio, Vicente y Teresa.

LA RAZÓN POR LA QUE VICENTE FERNÁNDEZ NO TERMINÓ EL COLEGIO

Vicente Fernández no terminó el colegio porque se dedicó a trabajar para ayudar económicamente a su familia. El “Charro de Huentitán” creció en un entorno muy humilde, por lo que no dudó en realizar diferentes oficios para llevar dinero a su hogar y así mejorar su calidad de vida.

¿QUIÉN ES PATRICIA RIVERA, LA ACTRIZ QUE VIVIÓ UN AMORÍO CON VICENTE?

Vicente Fernández siempre tuvo fama de “Don Juan”, siendo relacionado con distintas personalidades de la televisión y la música mexicana a lo largo de su extensa carrera.

Sin embargo, ninguna marcó tanto su vida como Patricia Rivera, quien incluso le llegó a dar un hijo.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE “EL REY, VICENTE FERNÁNDEZ”

DATOS DE “EL REY, VICENTE FERNÁNDEZ”