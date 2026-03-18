Carolina Jaramillo informó la cancelación de un evento en homenaje a su pareja, Paul Flores, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Como se recuerda, el integrante de Armonía 10 fue asesinado el 16 de marzo de 2025 en Lima, luego de un ataque armado contra el bus de la agrupación de cumbia.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, Jaramillo indicó que el evento, que iba a realizarse en Chimbote, fue cancelado luego de que una de las orquestas invitadas recibiera “mensajes de extorsión”.

“En las últimas horas, uno de los grupos que formaba parte del evento ha recibido mensajes de extorsión, situación que pone en riesgo la integridad de todos: el público, artistas y equipo de trabajo [...] Frente a eso, hemos tomado la decisión de no realizar el evento”, indica el documento.

Aunque no se detalló qué agrupación resultó afectada, la artista lamentó que la inseguridad en el país vuelva a perjudicarla, tanto a ella como a sus compañeros.

Jaramillo expresó su agradecimiento a quienes compraron entradas para el evento en Chimbote y señaló que, tras la cancelación, se realizará el reembolso correspondiente.

“Es indignante que tengamos que llegar a este punto. Que incluso un homenaje hecho desde el amor y el respeto tenga que enfrentarse a este tipo de situaciones”, añadió.

En ese sentido, señaló que la presentación prevista para el 18 de marzo en Lima se mantiene conforme a lo programado.