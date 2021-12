No se calla nada. La modelo Melissa Paredes compartió con sus seguidores un reflexivo video en vísperas del cierre del año 2021.

A través de su cuenta de Instagram, la exesposa del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba se mostró dispuesta a comenzar el 2022 con la mejor de las energías.

“Y que les quede claro a todo el que me conoce, voy a empezar a disfrutar mi vida sin importarme lo que ustedes digan, voy a empezar a vivir mi vida. El día que me toque morir, ninguno de ustedes se va a ofrecer a morir en mi lugar”, se escucha decir en el video publicado. Pese a que la voz de la también actriz no pertenece a dicho audio, este no fue impedimento para que la exconductora compartiera dicho material audiovisual.

En las imágenes se aprecia a Paredes, vestida con una blusa blanca, caminar por la playa durante una tarde de sol.

Otras de las polémicas frases escuchadas en el post es: “Ya no seguir callando quien soy para aumentar el ego de las personas (…) te juzgan por conocerte, voy a construir la vida que yo quiero. Voy a amar a quien yo quiera, me voy a vestir como yo quiera.”

“2022 estoy lista, ahí te voy, ¡con todaaaa!”, puntualizó.