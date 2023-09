Wendy Guevara sorprendió a todos sus seguidores al reaparecer tras ganar el reality “La Casa de los Famosos México”. Y es que la influencer hizo un mea culpa sobre los sentimientos que habría despertado Nicola Porcella en ella.

Todo se dio mediante sus redes sociales, donde Wendy rompió su silencio y admitió que sí se enamoró del exintegrante de “Esto es Guerra”.

Fue en una reciente transmisión en vivo donde la figura trans se refirió al modelo peruano y reconoció que tuvo que parar el tipo de trato que tenían ambos “porque estaba despertando sentimiento reales”.

“Pensé eso y dije: Ay, sí, tiene razón. Y le dije: No amiga, yo estoy jugando. Pero, en ese momento me cayó el 20. Vi la película que nos pusieron y dije: ‘Ay, no ya’”, comenzó diciendo.

Frente a ello, Guevara decidió tomar distancia de Nicola para no terminar lastimada. “Al día siguiente yo cambié por eso, por mí. Entonces empecé a cambiar, y yo era la pen… que dije me voy a enamorar y va a valer madre porque él está tranquilo y yo no” , finalizó diciendo.

