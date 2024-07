Desde que empezó su carrera siendo una niña, a hoy, que celebra el lanzamiento de su tercer álbum “Mírame como soy”, la carrera de Wendy Sulca ha ido en constante evolución. Tras incursiones en televisión y cine, la música siempre ocupará un lugar especial en su vida y que reafirma con propuestas que fusionan el pop electrónico con nuestra música. “Siento que voy encontrando mi estilo, después que ustedes mismos han visto que he pasado por diferentes etapas. Hay una evolución en mi carrera musical, y siento que voy encontrando ese sonido que tanto buscaba, que es la fusión, sonidos pop, pero a la vez manteniendo mi esencia, mis raíces”, dice la artista.

¿Tu reciente álbum “Mírame como soy” tiene todo eso?

De hecho el disco que ahora he soltado es un viaje musical, yo lo considero así, recorre costa, sierra y selva con sus diferentes géneros y ritmos, hay sonidos de festejo, de marinera, huayno, de cumbia de la selva. Está muy interesante, es una propuesta diferente.

¿Hoy, las decisiones en tu carrera las tomas tú?

Bueno, yo no estoy sola, tengo un equipo, está mi manager, mis productores, los cuatro creo que en general hemos decidido, pero siempre la cabeza del proyecto, ya que es mío, lo voy a liderar yo. Soy la que toma las decisiones, esto me gusta, eso no me gusta, es mi proyecto, lo que yo quiero mostrar, lo que quiero transmitir, y yo desde un principio les dije, quiero hacer esto, quiero hacer un viaje musical por el Perú.

Eres tú quien pone la cara y es vital que estés de acuerdo con los pasos que das en tu carrera.

De todas maneras, es mi proyecto, tengo que decidir yo, tengo que estar presente en todo lo que ha sido el proceso, y me encanta también. He disfrutado mucho de todo el trabajo, desde la búsqueda del sonido, de la propuesta, desde la composición, la producción, del videoclip, y todo lo que conlleva.

"Tal vez, cuando empecé mi carrera, algunos intentaron tomarme de broma, de personaje hipster, pero hoy no", dice. Wendy Sulca.

¿En estos 20 años que llevas de carrera ya asumes de otra forma las críticas que en algún momento llegaban al agravio?

Eso fue en el pasado, gracias a Dios. Hace poco me preguntaron sobre las críticas y todo eso, y de verdad que estaba buscando, porque era necesario mostrar un pantallazo de un comentario ofensivo, etc. Y te juro que me ha costado muchísimo encontrar algo malo, en mis redes sociales. He tenido que ir a videos anteriores, muy anteriores, para poder encontrar algún comentario negativo.

Pero en tus inicios fue todo lo contrario. Sí, al inicio de mi carrera he recibido críticas, comentarios feos, bullying, yo también creo que fue por desconocimiento, pero hoy en día de verdad ha cambiado el chip totalmente. Eso justamente por todo el trabajo que venimos haciendo, que vengo trabajando y luchando hace años. Tal vez, cuando empecé, algunos intentaron tomarme de broma, de personaje hipster y todo eso, pero ya es parte del pasado.

Te reafirmas apostando por la fusión y en los últimos años han aparecido muchos cantantes que siguen esa tendencia.

Estoy muy contenta y feliz de que nuevas generaciones estén apostando por nuestra música peruana, por aportar un granito de arena para que las nuevas generaciones sigan valorando lo nuestro, fusionándose con ritmos como el pop. Si no lo hacemos nosotros las próximas generaciones lo pueden olvidar, y qué importante es tener presente mucho de las raíces, la identidad.

¿Esa apuesta musical nos dará esa identidad musical con la que podamos competir internacionalmente? Si, totalmente, y hay que unirnos también, muchas veces acá se ve mucho esto de la desunión, de que el enemigo de un peruano, es otro peruanos, de la envidia, muchas cosas, de verdad. He notado mucho eso, pero ojalá que como industria peruana podamos hacer algo. Y que realmente haya una industria, porque no la hay, creo que eso solo se puede lograr con la unión.