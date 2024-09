Considerado como una de las mejores del mundo andino y de toda la música peruana, William Luna celebrará sus 37 años de exitosa carrera este 12 de octubre en el Teatro Canout de Miraflores. Será una velada importante para él, ya que brindará un show extenso, en donde incluirá no solo sus hits, sino también canciones que normalmente no aparecen en los diferentes conciertos que da semana a semana en cualquier rincón del país.

Originario de la ciudad de Cusco, William no solo ha incursionado dentro de la música folclórica, también ha hecho valses, baladas, boleros, incluso rock. En su discografía destacan éxitos como ‘Vienes y te vas’, ‘Niñachay’, ‘De Nada’, ‘Sin Tu amor’, ‘Mi linda Wawita’, entre otras canciones que se han vuelto himnos para varias generaciones.

Ingresó al mundo de la música con ‘Mírame’ (1999), producción en donde se ubican las canciones ‘Vienes y te vas’ y ‘Linda mi cholita’. Este disco es importante en su carrera, ya que le permitió hacerse conocido y, sobre todo, de hablar de folklore contemporáneo andino o también conocido como trova andina.

A lo largo de estos 37 años, William ha visitado casi todo Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana, Estados Unidos y Canadá. También lo ha hecho en Europa, en países como Suecia, España, Alemania, Italia, Bélgica, Francia y Suiza.

Recientemente, ha vuelto a sus raíces románticas publicando ‘Amor por ti’, su primera producción discográfica íntegramente dedicada a la salsa romántica. “A mis 56 años no puedo escapar de ser romántico, diría que soy extremadamente romántico y pienso que eso le da sentido a mi vida porque sin romanticismo las vivencias no tienen color. Creo firmemente que el romanticismo no debe morir en ningún género musical”, comentó.

Las entradas ya están disponibles en Teleticket. Para mayores informes, solo hay que comunicarse al teléfono 950 271 877.