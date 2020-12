William Luna estuvo presente en el programa de Milagros Leiva, trasmitido por Willax, donde contó todas sus experiencias como cantante. Además, también habló sobre el desnudo que protagonizó en redes sociales y que le genero diversas criticas por parte de los usuarios.

El cantante estuvo en el programa de Milagros Leiva y comentó que, hasta el momento, existen personas que lo molestan sobre el desnudo que protagonizó en redes sociales.

“Hay personas que molestas y mejor me he acostumbrado a esas circunstancias y he aprendido a ver el otro lado de la moneda de que no todo el mundo te va a querer, sería ilógico”, comentó Luna

NO FUE UN ERROR

“No fue el peor error de mi vida, pero me enseñó que ese tipo de cosas son peligrosas contra un artista” , comentó William Luna al referir sobre la apuesta que implicaba desnudarse en una transmisión en vivo si Perú clasificaba al Mundial

Luego continuó con: “ Cuando un periodista me preguntó sobre eso en ese tiempo, le dije que me basta con que mi esposa me conozca”