Luego de ganarse el cariño del público juvenil gracias a sus hilarantes videos en los que satiriza situaciones del día a días, Ximena Galindo hoy busca abrirse un campo en el mundo de la actuación. Tras presentar dos obras teatrales -”Hay que salir riendo” y “Mañana me caso”-, la comunicadora se siente cada vez más cerca de cumplir su sueño.

No obstante, sus proyectos, al igual que los de todos, se han detenido a causa del coronavirus. En entrevista para Correo, la joven actriz nos cuenta cómo está afrontando esta pandemia.

Estás formándote como actriz, pero tu primer acercamiento con el público fue como influencer…

El término de “influencer” me lo adjudicó la gente y la prensa, porque yo me dedico a crear contenido, a jugar con el humor. Todos empiezan su carrera artística de manera distinta, la mía inició a través de las redes sociales.

Perteneces al grupo de jóvenes que inician con fuerza la movida de difundir contenido humorístico mediante plataforma digitales…

Sí, no habían muchas mujeres que crearan contenido en formato sketch como los planteé. De hecho, a raíz de esto, otras colegas artistas se empezaron a comunicar a través de las redes sociales y me da mucho gusto que esa brecha entre lo artístico y digital se esté reduciendo.

Algunos actores han cuestionado la popularidad de los influencers, ¿cómo te recibió el mundo de la actuación?

Tenía un poco de miedo precisamente por eso, pero la acogida fue magnífica. Creo que los artistas valoran mucho cuando otro se está preparando. Estoy muy agradecida.

¿Cómo están afrontando esta pandemia quienes trabajan a través de Internet?

Como en toda industria, se ha visto afectada y hay una disminución en la publicidad. En mi caso, estaba en plena temporada de la obra “Mañana me caso” y se tuvo que cancelar, lo que significa pérdida monetaria. Mucha gente no percibe que los que nos dedicamos al arte y trabajamos con las redes sociales también la vamos a tener difícil.

¿Cuál crees que es tu papel en estos momentos como artista?

Estoy informando sobre lo que acontece y apoyando emprendimientos sociales u organizaciones que necesitan difusión para juntar donaciones. Por otro lado, intento ayudar de alguna manera calmando la ansiedad de la gente con mi contenido. Quiero distraerlos y relajarlos un poco, para que puedan sobrellevar esta crisis.

¿Cómo estás solventando estos tiempos de cuarentena?

Lo que me está ayudando son mis ahorros y siendo creativa. Busco de qué manera extender mi trabajo.

Si pudieras cambiar todo lo que tienes por un deseo, ¿cuál sería?

Que este virus no existiera, porque nos ha parado los sueños, el contacto con los familiares, todo… Nos ha llenado de miedo. Puedo haber logrado mucho, pero si no estoy en calma, no estoy feliz.

Perfil

Ximena Galiano, actriz y creadora de contenido

Nació el 21 de julio de 1995. Estudió Comunicaciones en la Universidad de Lima. Se formó en la escuela “El Estudio” con el reconocido actor y director Leonardo Torres de Vilar.