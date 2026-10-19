Xiomy Kanashiro habló sobre la posibilidad de casarse con Jefferson Farfán, con quien mantiene una relación oficial desde hace casi dos años. Durante una entrevista con ‘América Hoy’, la artista señaló que preferiría un matrimonio bajo el régimen de separación de bienes para evitar futuros conflictos económicos.

“ Bienes separados, yo no quiero problemas, cada quien sus cosas, yo no quiero problemas, cada quien tiene su manera de pensar ”, expresó la modelo.

En ese sentido, Kanashiro fue aconsejada de poner en regla sus documentos y trámites legales antes de contraer matrimonio, a fin de evitar posibles inconvenientes judiciales. Por otro lado, Elsie Tejada, madre de Kanashiro, expresó días antes su deseo de convertirse en abuela, durante una visita del mismo programa a su vivienda.

Mamá de Xiomy Kanashiro cuenta cómo se lleva con Jeffersón Farfán: “Yo quiero ser abuela”

Xiomy Kanashiro presentó a su madre, Elsie Tejada, en el programa ‘América Hoy’. Durante la entrevista, la señora destacó las cualidades de su hija y reveló detalles de la relación que mantiene con Jefferson Farfán. Asimismo, contó que ya piensa en qué regalarle al exfutbolista por su próximo cumpleaños.

La mamá de la conductora recordó que desde niña motivó a Xiomy Kanashiro a practicar deportes, en especial el vóley, actividad que ella también realizaba. No obstante, con los años, su hija descubrió una nueva pasión que finalmente definió su trayectoria profesional.

“Desde pequeñita le inculqué el deporte porque yo juego oóley y dije: ‘Mi hija tiene que jugar voley’, y llegó hasta jugar profesionalmente. Después fue inclinándose por el baile y yo dije: Bueno, hijita, ok”, sostuvo.

Tejada también resaltó la dedicación y responsabilidad de Xiomy para compatibilizar sus distintas actividades con sus estudios universitarios. Según contó, la joven distribuía su tiempo para cumplir con sus presentaciones artísticas sin dejar de lado su formación académica.

“Cuando ella viajaba, se iba todo el fin de semana con el grupo de Nilver (Huarac). Se llevaba sus libros y regresaba el domingo, y el lunes estaba en la universidad”, expresó.

Elsie Tejada también habló sobre el vínculo que ha construido con Jefferson Farfán, quien se ha ganado el aprecio de la familia. La madre de Xiomy Kanashiro recordó que, cuando su hija le contó que quería comenzar una relación con el exseleccionado peruano, reaccionó con seriedad. Sin embargo, su percepción cambió cuando el exdelantero tomó la iniciativa de acudir a su hogar para presentarse oficialmente.

“Cuando ella me dijo que quería salir con él (pone rostro serio y guarda silencio), dije: ‘Bueno’. Él vino a hablar conmigo y me gustó la formalidad, que viniera a la casa, que conversáramos”, sostuvo.

La señora también contó que Jefferson Farfán la llama cariñosamente “suegris” y aseguró que ambos mantienen una relación muy cercana. “Me dice ‘suegris’. Sí, lo engrío, pero él me engríe mucho más”, comentó entre risas, al referirse al afecto que recibe del exfutbolista.

El cumpleaños de Jefferson Farfán también se ha convertido en un desafío para Elsie Tejada, quien aún busca el obsequio perfecto para sorprender a su yerno. “Para mí es un dolor de cabeza. Siempre es bueno tener un detallito. No sé lo que gastará mi hija, pero lo sigo pensando más que ella, aunque no lo creas”, declaró entre risas. En tanto, Xiomy Kanashiro contó que el exfutbolista no suele pedir regalos específicos ni costosos, pues deja la decisión en sus manos. “Él nunca me dice: ‘Quiero algo’. Él me dice: ‘Amor, lo que tú quieras, aunque sea un chupetín’. Así que ahí te va tu chupetín”, relató.

Por último, Xiomy Kanashiro fue consultada sobre las declaraciones de Cuto Guadalupe, quien hizo comentarios sobre una posible boda entre su sobrino Jefferson Farfán y la bailarina en el estadio de Matute. La artista respondió con humor y evitó confirmar si existen planes de matrimonio. “Me acabo de enterar. Parece que sabe más que yo”, comentó. Por su parte, Elsie Tejada expresó su felicidad por la relación y manifestó su deseo de convertirse en abuela. “Yo estoy feliz porque ama y cuida a mi hija. Yo quiero ser abuela”, señaló.