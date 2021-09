Una lluvia de críticas y felicitaciones ha recibido Xoana González tras comprar un departamento gracias a sus ingresos que tiene en OnlyFans, la conocida plataforma para adultos. No obstante, la argentina indicó que no pretende ser “ejemplo de nadie”, pero aconsejó a sus seguidores que ahorren.

Xoana González declaró al portal Instarándula, donde aseguró que lo único que pretende es que la gente hable sin tabú sobre su sexualidad, pero aseguró que ella no anda diciendo a las personas que graben en OnlyFans. “Me encanta poder influir en que la gente pueda aprender a pensar libremente, pero no se confundan. Yo no ando diciendo que vengan todos a grabar OnlyFans”, dijo.

Sin embargo, la modelo argentina instó a sus seguidores a tener una cultura de ahorro. “No me molesta que opinen de mi vida, no me interesa tampoco. Lo que le pido a la gente es que ahorre”, refirió.

“Yo vivo súper austera, no me interesan las carteras, los viajes. Siempre fui frontal, directa, congruente y responsable de mis actos, de mi dinero, de mi vida. No le hago mal a nadie, no es ilegal”, señaló al periodista de espectáculos, Samuel Suárez.

Sobre la compra de su departamento Xoana González dijo que el dinero que consigue tampoco es fácil, ya que supone un proceso de producción de videos. “Lo compré honradamente, trabajando. Yo tampoco ando pidiendo publicidad. Yo no hago pidiéndole a nadie que haga lo que yo hago, ni viva lo que yo vivo. No es algo fácil tampoco. Que sea buen dinero no significa que sea algo fácil. Tuvimos que pasar todo un proceso para llegar a hacer estos videos”, precisó.

Xoana González reveló que lleva once años medicada por la depresión que padece. (Foto: Instagram @xoanaoficial).

Xoana González subrayó además que la moralidad de los demás es tan subjetiva que no le interesa. “A mí la verdad que la moralidad de los demás es tan subjetiva que me dejó de importar, creo que nunca me importó. Quiero aclarar que yo no soy ejemplo de nadie”, dijo.

La modelo se compró un departamento en el distrito de Barranco, para el cual pagó S/250 mil al contado, gracias a OnlyFans.

