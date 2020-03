Yaco Eskenazi a Natalie Vértiz: “Ahora me llevará a sus viajes"

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz superaron lo que se puede llamar una ‘crisis matrimonial’, ya que se distanciaron por cierto tiempo.

El exchico reality comentó que los viajes de Natalie al extranjero fueron uno de los motivos por los cuales se distanciaron.

En conversaciones con El Popular, el compañero de programa de Ethel Pozo comentó que llegó a un acuerdo con su esposa y que lo llevaré a sus viajes.

“Me gustaría tener a mi mujer siempre conmigo, que no se vaya ni a la esquina, pero también soy un hombre inteligente, entiendo que mi esposa tiene una carrera y está en ascenso. No diré que me encanta que se vaya, yo extraño a mi esposa, eventualmente no viajará tanto y estará en casa”, expresó Eskenazi.

Luego continuó con: “En el matrimonio también se negocia, hemos negociado (con Natalie) para que este año me lleve por lo menos a tres de sus viajes".

