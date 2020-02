Yaco Eskenazi reapareció junto a Ethel Pozo para presentar la nueva temporada de su programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y, como era de esperarse, fue consultado sobre su relación con Natalie Vértiz, luego de que se especulara que había un distanciamiento entre la pareja.

“Las redes sociales de Natalie y Yaco están peleadas, pero Natalie y Yaco están perfecto, aquí está mi anillo. Pero no lo puedo negar, hay etapas más bonitas. Yo he pasado por una etapa bastante difícil en diciembre y enero. Primero, cumplí 40 años y hay que asimilarlo, no es tan fácil. Y a eso, el 31 de diciembre falleció mi papá. No todos los seres humanos tomamos las cosas de la misma manera. Yo lo tomé hacia dentro, no quería hablar con nadie. Y eso hizo que me aleje un poco de mi esposa”, explicó el conductor de televisión ante la prensa.

Sin embargo, Yaco Eskenazi dejó en claro que actualmente su relación con la modelo peruana permanece fuerte, pese a los altibajos que tuvieron a inicios de año, e incluso, habló de la posibilidad de tener un segundo hijo.

“Hoy en día todo está perfecto, seguimos casados y dormimos en la misma cama. Gracias a Dios, ya está pasando la tormenta, nuestra primera tormenta. Estamos bien, felices y con ganas de seguir creciendo y de planificar nuestro futuro de ahora en adelante”, comentó el exchico reality, quien espera pronto poder agrandar la familia.

Asimismo, Yaco Eskenazi dio detalles de algunos de los problemas que tuvo con su esposa después de cinco años de relación. “Después de 5 años de casados hay muchos temas que se van cargando y que tienes que descargar. Gracias a Dios hoy todo está descargado y la relación está viento en popa”, sostuvo el también actor.

