La producción de trucha en la región Junín enfrenta un escenario contradictorio en plena Semana Santa: mientras la demanda crece por el incremento del consumo y el turismo, la cadena productiva sufre los estragos climáticos por las intensas lluvias que se registra en nuestra región. En el centro piscícola de Ingenio, uno de los principales puntos de producción, se mantiene una oferta constante que busca sostener el mercado regional.

El director regional de Producción, José Ricardo de la Cruz, informó que actualmente se producen entre 70 y 80 toneladas anuales de trucha.

“En estos días de Semana Santa se incrementan las ventas por el turismo y la costumbre de consumir productos acuícolas”, señaló, precisando que el kilo se mantiene en 15 soles, un precio accesible para la población.

Detalló que en días habituales se venden entre 20 y 30 kilos, pero durante esta temporada la demanda aumenta hasta en 15%. Incluso, restaurantes han adquirido grandes volúmenes.

“La semana pasada nos llevaron 200 kilos de trucha”, indicó, destacando que la comercialización es principalmente regional.

Además de la venta, Ingenio se ha convertido en un atractivo turístico. Los visitantes pueden conocer el ciclo biológico de la trucha y participar en actividades como la pesca deportiva.

“Es una manera de incentivar el turismo y esta semana tenemos bastante afluencia del público”, agregó el funcionario. Sin embargo, factores climáticos vienen afectando la producción, especialmente en la etapa inicial.

“En esta época hay entre 40% y 50% de mortalidad de ovas (huevos) por la turbidez del agua”, explicó, advirtiendo que las lluvias intensas y desbordes representan un riesgo constante para el sector.

A esta situación se suma la preocupación de los productores. El presidente de la Cámara de Comercio de Concepción, José Luis Cárdenas, advirtió que la cadena productiva no logra recuperarse. “Ha tenido una caída de más del 50% al cierre del 2025”, afirmó, atribuyendo esta situación al cambio climático, la falta de mercados y el abandono de productores.

Indicó que la producción, que antes abastecía mercados nacionales, hoy se limita al ámbito regional.

“Ya no se está copando el mercado nacional, solo se enfoca en el mercado regional”, sostuvo, señalando además la reducción del turismo en general y la falta de promoción como factores determinantes.

Pese a ello, el sector mantiene expectativas de recuperación si se implementan políticas de apoyo. “La cadena productiva de la trucha debe volver a levantarse”, enfatizó Cárdenas, quien pidió mayor articulación institucional en beneficio del sector acuicola.