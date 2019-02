Yaco Eskenazi tras denuncia de Poly Ávila: "Me da pena que nuevamente los chicos reality se vean mencionados" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Yaco Eskenazi se pronunció sobre la fuerte denuncia que hizo Poly Ávila revelando que fue drogada en una fiesta de chicos reality.

“Me parece bien que lo haya hecho público porque eso no se le hace a ninguna persona. Forzar a una persona para que consuma algo que no quiere no es una cosa normal. ¿Ahora cuál será la realidad? La verdad, no tengo la menor idea, esperemos que se aclare y que no pasen esas cosas", sostuvo el conductor de televisión.

Asimismo, el exintegrante de Esto es Guerra resaltó que actualmente se encuentra en otra etapa de su vida y que no ha sido testigo de ese tipo de actitudes. Sin embargo, "no pone las manos al fuego" por ninguno de sus excompañeros de reality.

"Yo pongo las manos al fuego por mi esposa, mi mamá, mi hermana y mi hijo. Después lo que hace cada uno en su intimidad o en su vida personal es cosa de ellos. Yo como te digo no tengo la menor idea, es como si me preguntaran qué hacen ustedes y yo ni idea", agregó Yaco Eskenazi.

"Me da pena que nuevamente mis compañeros o los chicos reality se vean mencionados en cosas que no deberían (...) Yo concuerdo con André (Castañeda), tengo una hermana, primas y no es justo que por salir a divertirse te den algo con lo que no estás de acuerdo", lamentó el exchico reality.